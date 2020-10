PS5: Unterstützt wohl ebenfalls das Quick-Resume-Feature

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte Sony Interactive Entertainment ein Video, in dem ausführlich auf die Nutzeroberfläche der PlayStation 5 eingegangen wurde.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung der entsprechenden Funktion noch aussteht, scheint die PS5 genau wie die Xbox Series X das sogenannte Quick-Resume-Feature zu unterstützen. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis entdeckten Nutzer im gestern veröffentlichten Video zur PS5-Nutzeroberfläche. So wurde sehr schnell zwischen den beiden Spielen „Destruction AllStars“ und „Sackboy: A Big Adventure“ hin- und hergeschaltet, wobei in einer Dialogbox der Hinweis „suspend your games“ zu sehen war.

Spielt mehrere Titel parallel

Erschwerend kam hinzu, dass beim Wechsel zwischen den Spielen nicht wie auf der PS4 darauf hingewiesen wurde, dass der Start eines zweiten Spiels dazu führt, dass die aktuelle Applikation geschlossen wird. Mit dem Quick-Resume-Feature ist es möglich, mehrere Spiele gleichzeitig zu pausieren und das Spielgeschehen auf Knopfdruck an der letzten Stelle fortzusetzen, ohne dass das Spiel komplett neu gestartet beziehungsweise geladen werden muss.

Zum Thema: PS5: Weitere Videos zum User Interface enthüllen die Soundeffekte

Da eine offizielle Ankündigung des Quick-Resume-Features noch aussteht, ist aktuell unklar, wie viele Spiele auf der PlayStation 5 gleichzeitig pausiert werden können. Die PlayStation der neuen Generation wird am 19. November 2020 in Europa erscheinen. Nordamerika ist bereits am 12. November 2020 an der Reihe.

Spätestens dann werden wir erfahren, was es mit der möglichen Quick-Resume-Funktion der PS5 auf sich hat.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5