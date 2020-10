PS5: Weitere Videos zum User Interface enthüllen die Soundeffekte

Das User Interface der PS5 unterstützt eine 4K-Auflösung.

Am gestrigen Donnerstag gewährte Sony erstmals einen Blick auf das User Interface der PS5, das mit neuen Features und Funktionsweisen bestückt ist. Falls ihr das Video verpasst habt: In der verlinkten Meldung könnt ihr euch die elfminütige Präsentation noch einmal anschauen.

Heute folgten zwei weitere Videos zur Benutzeroberfläche der PS5. So stellte das japanische Portal 4Gamer auf Youtube zwei Clips online, die einen weiteren Blick auf das User Interface der PlayStation 5 gewähren. Wirklich neue Features werdet ihr nach dem Start der Videos nicht entdecken können. Doch gibt es diesmal Hörproben von der Musik und den Soundeffekten des PS5-Dashboards.

Control Center, Bild-im-Bild-Funktion und mehr

Schon gestern berichteten wir umfangreich über das User Interface der PS5. Dazu zählt unter anderem das neue Control Center, das mit einem Tastendruck auf den PlayStation-Button des DualSense-Controllers aufgerufen werden kann. Ein weiteres neue Feature sind die Aktivitäten. Sie sollen euch die wichtigsten Elemente der Spiele nähgerbringen, sodass ihr nichts mehr verpasst – darunter Elemente, Level und übersehene Herausforderungen.

Auch die neue Bild-im-Bild-Funktion kann vielfältig eingesetzt werden. Damit dürft ihr euch während eurer Gameplay-Session Tipps geben lassen, oder anderen Spielern bei ihren Gameplay-Versuchen zuschauen. Möglich ist das, während ihr selbst ein Spiel auf der PS5 in Angriff nehmt. Auch an der Performance des Dashboards wurde Hand angelegt. Unter anderem soll die direkte Integration des PlayStation Stores für eine Beschleunigung sorgen.

Erscheinen wird die PS5 am 19. November 2020. Falls ihr bisher kein Exemplar vorbestellen konntet, werdet ihr an diesem Tag wohl keine Next-Gen-Konsole von Sony in den Händen halten dürfen. Denn es gilt als unwahrscheinlich, dass die Regale der stationären Händler gefüllt sein werden. Mehr zur PS5 erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht. Hier die neuen Videos zum Interface:

