Raji An Ancient Epic: Indisches Fantasy-Abenteuer für die PS4 veröffentlicht – Neue Trailer

Ab sofort ist das ungewöhnliche Abenteuer "Raji: An Ancient Epic" auch für die PlayStation 4 erhältlich. Was euch thematisch wie spielerisch erwartet, verraten euch die frisch veröffentlichten Trailer.

"Raji: An Ancient Epic" entführt euch in die indische Mythologie.

Vor wenigen Monaten wurde das vom indischen Entwicklerstudio Nodding Heads Games erschaffene Action-Adventure „Raji: An Ancient Epic“ bereits für Nintendos Switch veröffentlicht.

Wie das Studio bekannt gab, steht das ungewöhnliche Abenteuer ab sofort auf weiteren Plattformen bereit und erschien für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC. An der spielerischen Umsetzung hat sich natürlich nichts geändert. „Raji: An Ancient Epic“ wird als ein Action-Adventure beschrieben, das euch in das alte Indien entführt.

Stellt euch dem Dämonenlord Mahabalasura

Ein junges Mädchen namens Raji wurde von den Göttern ausgewählt, um sich gegen die dämonische Invasion des menschlichen Reiches zu stellen. Ihr Schicksal? Ihren jüngeren Bruder zu retten und den durchtriebenen Dämonenlord Mahabalasura in die Schranken zu weisen. Zu den spielerischen Stärken gehören laut offiziellen Angaben das Kampfsystem sowie die mitunter recht knackigen Hüpfpassagen.

Zum Thema: Raji An Ancient Epic: Das ungewöhnliche Abenteuer im neuen Story-Trailer präsentiert

„Mit ihrem Hauptsitz in Pune, Indien, liefert Nodding Heads Games ein mitreißendes Action-Abenteuer, das im Alten Indien spielt und von der hinduistischen und balinesischen Mythologie inspiriert ist“, führen die Entwickler zu ihrem neuen Projekt aus.

Passend zum heutigen Release auf der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC zeigt sich „Raji: An Ancient Epic“ in neuen Trailern, in denen unter anderem etwas näher auf die Geschichte des ungewöhnlichen Abenteuers eingegangen wird.

