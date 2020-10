WB Games Montreal: Stellenausschreibung weist auf eine neue Marke hin

"Gotham Knights" erscheint 2021.

In den Vergangenheit wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Entwickler von WB Games Montreal derzeit an gleich mehreren Projekten arbeiten.

Wie wir mittlerweile wissen, befindet sich unter den besagten Titeln zum einen das Superhelden-Abenteuer „Gotham Knights“. Zum Abschluss der Woche erreichte uns der Hinweis, dass es sich beim zweiten Titel, der derzeit bei WB Games Montreal entsteht, um eine neue Triple-A-Marke handelt. Dies geht aus einer aktuellen Stellenausschreibung hervor, mit dem das Studio nach einem „Senior Gameplay/Animation Programmer“ sucht.

Weitere Details zur neuen Marke von WB Games Montreal gehen aus der Jobanzeige leider nicht hervor. Ohnehin dürfte der interne Fokus des kanadischen Studios erst einmal auf „Gotham Knights“ liegen, das im Laufe des kommenden Jahres für die aktuellen Konsolen, den PC sowie die Next-Generation-Systeme Xbox Series S, Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht werden soll.

In „Gotham Knights“ segnete Batman offenbar Zeitliche. Dies hat zur Folge, dass das Schicksal von Gotham City von nun an in den Händen der restlichen Bat-Familie liegt. Mit Robin, Batgirl, Red Hood und Nightwing werden vier spielbare Charaktere geboten.

Ob ihr die Missionen alleine oder kooperativ mit einem Freund in Angriff nehmt, bleibt in „Gotham Knights“ euch überlassen.

WB Games Montreal’s newest „weekly hot job“ for senior gameplay / animation programmer mentions a new IP for a triple A title. There’s a chance that the studio’s unannounced second project currently in development takes place in another brand new continuity. pic.twitter.com/YTAl9mQhOw

— The Arkham Channel (@ArkhamChannel) October 16, 2020