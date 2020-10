PS5: Analyst geht von mindestens 200 bis 300 Millionen Verkäufen aus

200, 300 oder gar 700 Millionen Konsolen?

Mit der PS4 konnte Sony große Erfolge feiern. Mehr als 112 Millionen Exemplare wurden bislang abgesetzt. Offen ist die Frage, ob das Unternehmen diesen Erfolg mit der PS5 wiederholen kann. Immerhin pumpt der Konkurrent Microsoft viele Milliarden Dollar in die Gaming-Sparte.

Weniger pessimistisch scheint der Analyst Norio Imanaka zu sein. Er arbeitet für das Rakuten Securities Economic Research Institute und geht davon aus, dass die PS5 200 bis 300 Millionen Abnehmer finden wird – allein in den ersten fünf bis sechs Jahren.

Die Begründung lieferte er gleich mit: Laut der Ansicht des optimistischen Analysten könnte Sonys Next-Gen-Konsole die eSport-Szene dominieren, da die Konsole den PC ersetzen wird. Damit würde der Nutzerkreis über den gesamten Lebenszyklus der Konsole hinweg erheblich wachsen.

Imanaka verglich das Szenario mit anderen Sportarten. Genau wie NBA-Fans Schuhe von Nike wollen, würden eSport-Fans den großen Wunsch haben, eine PS5 zu besitzen. Zudem geht der Analyst davon aus, dass der größte Teil der PS4-Spieler dank der Abwärtskompatibilität der PS5 auf die neue Konsole umsteigen wird.

article says:

-PS5 could dominate eSports scene

-Just like NBA fans look for Nike shoes, eSports fans will look for PS5

-Xbox games „inferior“ to PS exclusives

-eSports market > NBA, other sports markets as esports has no physical capacity tied to stadiumhttps://t.co/RDwm55YWad

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) October 17, 2020