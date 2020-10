Xbox Series X: Verbesserungen an der Hardware möglich

Schon vor dem Launch der Xbox Series X deutete Microsofts Phil Spencer an, dass weitere Änderungen an der Hardware vorgenommen werden könnten.

Die Xbox Series X kommt am 10. November 2020 auf den Markt.

Mit der Xbox Series X bringt Microsoft eine sehr potente Hardware auf den Markt, die sich auch Schwächen leistet. Sowohl beim SSD-Speed als auch bei den Standards der Schnittstellen hat Sony mit der PS5 die Nase vorne.

Dabei muss es nicht bleiben. In einem aktuellen Interview deutete Microsofts Phil Spencer an, dass an den Konsolen weitere Verbesserungen vorgenommen werden könnten. Angesprochen wurde das Thema in Bezug auf die Unterschiede zwischen den SSDs der konkurrierenden Konsolen.

„Ich denke, wie ihr es in den vergangenen Generationen gesehen habt, dass wir bei der Hardware iterieren werden“, so Spencer. „Wir haben bereits damit begonnen, richtig? Unser Team verschwindet nicht, wenn wir die Spezifikationen festlegen. Ein Teil davon sind die Kosten. Das ist immer das Wichtigste. Wie kann man die Kosten für die Konsole bei den vorhandenen Teilen senken. Aber man betrachtet die Bereiche auch in Hinblick darauf, was die nächsten Iterationen sind, die man machen könnte“.

Günstiger und besser?

Das bedeutet: Irgendwann in den kommenden Jahren könnte Microsoft nicht nur die Kosten der bestehenden Konsolen senken, sondern wie im Fall der Xbox One X eine noch leistungsfähigere Hardware nachreichen. Letztere kam im November 2017 auf den Markt, nachdem die laufende Konsolengeneration Ende 2013 ihren Anfang nahm.

Doch auch über eine PS5 Pro wurde in den vergangenen Tagen gesprochen. So geht Chris Grannell, der bei Sony einst als Game Designer an mehreren Spielen Hand anlegte, davon aus, dass die PS5 Pro überraschend früh auf den Markt gebracht wird. „Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die PS5 Pro kommt früher als die Leute glauben“, so seine Worte.

Zum Thema

Erscheinen werden zunächst die PS5 und Xbox Series X/S mit den bekannten Spezifikationen. Eingeläutet wird die neue Genration am 10. November 2020 mit der neuen Microsoft-Konsole, bevor Sony hierzulande am 19. November 2020 einsteigt. Vorbestellt werden kann momentan nur die Xbox Series S, die sich laut Microsoft zur erfolgreichste Next-Gen-Xbox aufschwingen wird.

