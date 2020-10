Assassin’s Creed Valhalla: Gameplay-Video zeigt die brutale Seite des Spiels

In "Assassin’s Creed Valhalla" geht es mitunter brutaler als in den Vorgängern zur Sache. In einem Video liefert Ubisofts Marc-Antoine Pietri ein paar Einblicke und Erklärungen.

Das Action-Adventure kommt im November auf den Markt.

Historisch betrachtet handelt es sich bei den Spielen der „Assassin’s Creed“-Reihe um Herausforderungen, in denen vorrangig ein Stealth-Gameplay zum Einsatz kommt. Ein etwas anderer Ansatz erwartet euch in „Assassin’s Creed Valhalla“. Im Action-Adventure rücken Wikinger in den Fokus, die sich zu ihrer Zeit nicht unbedingt als zartbesaitete Diplomaten einen Namen machten.

Es wird brutaler

Das heißt, in „Assassin’s Creed Valhalla“ erwarten euch Einsätze, die brutaler und eindringlicher als je zuvor in Erscheinung treten. Gezeigt werden die blutigen Kämpfe in einem Video, das von IGN in den Umlauf gebracht wurde. Für die begleitenden Kommentare sorgte Marc-Antoine Pietri, der als leitender Systemdesigner am Projekt beteiligt ist. Im Verlauf des Videos bespricht er die neuen Fähigkeiten, Angriffe und Waffen.

Schon in den ersten Minuten des Videos zu „Assassin’s Creed Valhalla“ werden einige der Waffen vorgestellt, auf die ihr einen Zugriff erhaltet. Dazu zählen unter anderem Schwerter und Äxte, mit denen ihr beide Hände bestücken könnt. Für eure Angriffe stehen euch verschiedene Attacken, darunter auch ziemlich brutale Finisher, zur Verfügung.

Auch im Video zu sehen: Während eurer Kämpfe solltet ihr auf die Schwachstellen des Gegners achten, die im Kampf aufleuchten. An diesen Stellen ist der Feind besonders verletzbar, da beispielsweise die Rüstung fehlt bzw. weniger stark ausgeprägt ist. Weitere Themen der Gameplay-Präsentation sind die Fähigkeiten des Protagonisten und die besten Erfolgschancen. So kann es hilfreich sein, mit Pfeil und Bogen zunächst die Schwachstellen ins Visier zu nehmen.

Zum Thema

In Ravensthorpe, dem Hauptquartier der Wikinger, könnt ihr eure Ausrüstung mit Runen verbessern oder Eivors Aussehen anpassen, indem ihr beispielsweise Wikinger-Tattoos verteilt. Und wie wir bereits berichteten, darf die Siedlung im Verlauf des Spiels weiter ausgebaut werde. Weitere Details zum Kampf könnt ihr dem folgenden Video entnehmen:

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint am 10. November 2020 für Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC sowie am 19. November 2020 für die PlayStation 5. Der Titel soll außerdem parallel zum Start des Ubisoft-Kanals auf Amazon Luna erscheinen.

