Grime: Neuer Trailer stellt das Gameplay des Metroidvania-Abenteuers vor

Zum Start in die Woche zeigt sich das Metroidvania "Grime" in einem neuen Trailer. In diesem wird ausführlich auf die spielerische Umsetzung des knackigen Abenteuers eingegangen.

"Grime" erscheint 2021.

Über mangelnden Nachschub können sich Anhänger des sogenannten Metroidvania-Genres in den kommenden Monaten sicherlich nicht beschweren.

Stattdessen befinden sich gleich mehrere vielversprechende Titel dieser Art in Arbeit. Darunter „Grime“, das aktuell bei Akupara Games und Clover Bites entsteht. Offiziellen Angaben zufolge wird „Grime“ vor allem mit seiner düsteren Spielwelt, dem taktischen Kampfsystem und dem knackigen Schwierigkeitsgrad punkten. Weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Metroidvania liefert euch das frisch veröffentlichte Video zu „Grime“, das uns zum Start in die neue Woche erreichte.

Konsolen-Ankündigung lässt noch auf sich warten

„Zerstören… Absorbieren… Wachsen… Grime ist ein schnelles und unerbittliches Action-Adventure-RPG, in dem du deine Feinde mit lebenden Waffen zerquetschen musst, die in Form und Funktion mutieren, und dann ihre Überreste mit einem schwarzen Loch verzehrst, um dein Gefäß zu stärken, während du eine Welt voller Horror und Intrigen auseinander brichst“, so die Entwickler in der offiziellen Beschreibung.

Zum Thema: Teslagrad 2: Nachfolger zum Metroidvania mit ersten Details angekündigt

Einen handfesten Releasetermin bekam „Grime“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist von offizieller Seite lediglich die Rede davon, dass das Metroidvania im kommenden Jahr für den PC und weitere Plattformen erscheinen wird.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung für die Konsolen noch aussteht, können wir wohl davon ausgehen, dass mit „weitere Plattformen“ die PS4, Switch und die Xbox One gemeint sind.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Grime