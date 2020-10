PlayStation 4: Zum Abschluss einer Ära – Diese Spiele haben die PS4 gerägt

In Kürze geht mit der PlayStation 4-Generation eine Ära zu Ende. Passend dazu ehren die Kollegen von PlayStation Access in einem aktuellen Video die Titel, die Sonys erfolgreiche Konsole geprägt haben.

Die PlayStation 4 verkaufte sich mehr als 100 Millionen Mal.

Mit der PlayStation 5 auf der einen und der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S auf der anderen Seite wird im kommenden Monat die neue Konsolen-Generation eingeläutet.

Vor allem die Verantwortlichen von Sony blicken auf eine ungemein erfolgreiche Generation zurück und feierten mit der PlayStation 4 einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg. Seit dem offiziellen Launch im November 2013 wurden mehr als 110 Millionen PS4-Konsolen verkauft. Damit sicherte sich die PlayStation 4 bereits vor ein paar Monaten den Titel der zweitmeist verkauften Heimkonsole überhaupt. Den Spitzenplatz hat weiterhin die PS2 mit über 150 Millionen abgesetzten Einheiten inne.

Diese Spiele prägten die PS4-Ära

Ein Erfolg, der zum großen Teil natürlich auf das vielseitige Line-Up der PlayStation 4 zurückzuführen sein dürfte. Anlässlich der nahenden Veröffentlichung der PS5 blickten die englischsprachigen Kollegen von PlayStation Access noch einmal zurück und ehrten in einem Video die Spiele, die ihrer Meinung nach die PlayStation 4-Ära geprägt haben.

Zum Thema: PS4: Mehr als 110 Millionen Konsolen ausgeliefert und weitere Zahlen

Neben den Exklusiv-Produktionen der diversen PlayStation-Studios gehören natürlich auch gefeierte Third-Party-Titel zum Line-Up der PS4. Freut euch also auf ein Wiedersehen und sicherlich die eine oder andere schöne Erinnerung an Titel wie „Uncharted 4: A Thief’s End“, „Bloodborne“, „Resident Evil 7“, „Life is Strange“, „Spider-Man“ oder „God of War“.

Gleichzeitig seid ihr gefragt: Welche Spiele werden euch in Erinnerung bleiben, wenn ihr in ein paar Jahren an eure Zeit mit der PlayStation 4 zurückdenkt? Verratet es uns in den Kommentaren.

