UK-Charts: FIFA 21 verteidigt den Platz an der Spitze

"FIFA 21" sicherte sicher erneut die Spitzer der britischen Software-Charts.

Zum Start in die neue Woche dürfen die obligatorischen Software-Charts aus Großbritannien, die von GFK Chart-Track erhoben werden, natürlich nicht fehlen.

Wie es zu den Zahlen der vergangenen Woche heißt, profitierten die Retail-Verkaufszahlen in hohem Maße von den Deals des aktuellen Amazon Prime Day. Den Platz an der Spitze der britischen Software-Charts sicherte sich ein weiteres Mal der Kick „FIFA 21“, der in der vergangenen Woche auf dem ersten Platz einstieg. Weiterhin erfolgreich ist zudem „Animal Crossing: New Horizons“.

Zum Thema: Charts: FIFA 21 dominiert in Deutschland

In der vergangenen Woche legten die Verkaufszahlen von „Animal Crossing: New Horizons“ gegenüber der Vorwoche um 44 Prozent zu und sorgten dafür, dass sich die Lebens-Simulation zum bisher erfolgreichsten Retail-Titel des Jahres 2020 in Großbritannien aufschwang.

Auf den weiteren Plätzen folgten Dauerbrenner wie „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Minecraft“. Anbei die aktuellen Top 10 der britischen Software-Charts.

UK-Charts: Die aktuellen Top 10

FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Ring Fit Adventure Super Mario 3D All-Stars Just Dance 2020 Star Wars: Squadrons Crash Bandicoot 4: It’s About Time Grand Theft Auto 5

Quelle: Gamingbolt

