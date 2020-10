Cyberpunk 2077: Lippensynchrone Dialoge in zehn Sprachen versprochen

"Cyberpunk 2077" erscheint im November.

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäft dürfte zweifelsohne das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ aus dem Hause CD Projekt gehören.

Nachdem das ambitionierte Werk zuletzt gleich mehrfach verschoben wurde, sickerte heute durch, dass die verantwortlichen Entwickler auch bei der Vertonung von „Cyberpunk 2077“ nichts dem Zufall überlassen möchten. Um für eine möglichst stimmige Atmosphäre zu sorgen, wird das Rollenspiel nicht nur für zahlreiche Sprachen lokalisiert. Darüber hinaus werden laut einer Präsentation zum „Facial Animation & Multilingual Speech“ lippensynchrone Dialoge in zehn unterschiedlichen Sprachen geboten.

Welche Sprachen im Detail gemeint sind, wurde bisher nicht verraten. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass mit Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch die wichtigsten Sprachen unterstützt werden. „Cyberpunk 2077“ erscheint am 17. November 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4. Im kommenden Jahr folgen zudem umfangreiche technische Upgrades für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das neueste Werk der „The Witcher“-Macher verfrachtet euch in die virtuelle Metropole Night City, in der Gewalt und der Einsatz von Waffen zum Alltag gehören. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Protagonisten V, der sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht.

Versprochen werden eine lebendige Spielwelt, eine spannende Geschichte und eine freie Charakter-Entwicklung.

Cyberpunk 2077 has full lip-sync for every character in all 10 dubbed languages

Presentation: https://t.co/8r7rq570VM

Nuts – and awesome to see for languages that often times get much less support. Great work by everyone involved. pic.twitter.com/hwvaTWb9ei

— Shinobi602 (@shinobi602) October 20, 2020