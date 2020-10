The Division 2: Update 11.1 erscheint heute – Wartungsarbeiten am Vormittag

Im Laufe des heutigen Tages wird das Action-Rollenspiel "The Division 2" mit dem umfangreichen Update 11.1 bedacht. Vor der Veröffentlichung des Updates kommt es am heutigen Mittag allerdings zu den obligatorischen Wartungsarbeiten.

"The Division 2" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Im Laufe des heutigen Tages wird das Action-Rollenspiel „The Division 2“ mit dem umfangreichen Update auf die Version 11.1 bedacht.

Genau wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war, gehen auch mit dem heutigen Update Wartungsarbeiten einher. Diese sollen laut offiziellen Angaben gegen 12:30 Uhr unserer Zeit abgeschlossen sein. Anschließend stehen sowohl die Server von „The Division 2“ als auch das Update 11.1 mit seinen zahlreichen Neuerungen und Optimierungen wieder zur Verfügung.

Changelog fasst die Neuerungen zusammen

Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler unter anderem „The Summit“ an und besserten in verschiedenen Bereichen nach. Nach der Installation des Updates 11.1 beginnen alle Spieler zunächst in Etage 1. Der Fortschritt wird jetzt bei jeder Begegnung mit dem Aufzugspieler häufiger gespeichert. Anstelle der alten Rallye-Punkte werden die Spieler ihr Abenteuer jetzt dort fortsetzen, wo sie es das letzte Mal unterbrochen haben, so die Entwickler.

Zum Thema: The Division 2: The Summit im neuen Trailer vorgestellt – Next-Gen-Update und Abwärtskompatibilität bestätigt

Darüber hinaus wurden Anpassungen am Loot-System, dem grundlegenden Gameplay sowie den Schwierigkeitsgraden vorgenommen. Auch diverse Bigfixes hielten Einzug. Den kompletten und recht umfangreichen Changelog zum heute erscheinenden Update findet ihr auf der offiziellen Website.

„The Division 2“ ist für den PC, die Xbox One, Stadia und die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: The Division (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Division 2