Yakuza Like a Dragon: Trailer stellt Features der Next-Gen-Fassung vor

"Yakuza: Like a Dragon" kann wahlweise auf den Next-Gen-Konsolen gespielt werden. In diesem Jahr ist zunächst die Xbox Series X an der Reihe. Im kommenden Jahr folgt die PS5-Version. Ein neuer Trailer geht auf die besonderen Features ein.

Sega möchte mit der Next-Gen-Version zunächst Xbox Series X/S-Spieler ansprechen.

Sega hat weiteres Videomaterial zu „Yakuza: Like a Dragon“ veröffentlicht. Es lässt einen Blick auf die Next-Gen-Version werfen und stellt die Features vor. Lasst euch aber nicht davon verunsichern, dass im Video die Xbox Series X/S-Version beworben wird. Auch auf der PS5 wird „Yakuza Like a Dragon“ veröffentlicht, allerdings erst im kommenden Jahr.

Drei Modi werden geboten

Schon vor einigen Tagen sickerte durch , dass „Yakuza Like a Dragon“ auf den neuen Konsolen über drei Modi verfügt – hohe Auflösung, hohe Bildrate und Normal. Die Option hohe Auflösung zielt offenbar auf eine 4K-Auflösung ab, die jedoch zulasten der Framerate geht. Der Modus mit hoher Bildrate gibt den FPS den Vorrang, was sich wiederum bei der Grafik bemerkbar macht. Hinzu kommt ein Normalmodus mit 60 FPS, bei dem die Bildqualität nicht allzu stark abnimmt.

Erscheinen wird „Yakuza: Like a Dragon“ am 10. November 2020 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PC. Falls ihr zunächst die Current-Gen-Fassung erwerbt: Die Version für Xbox Series X/S unterstützt das sogenannte „Smart Delivery“-Upgrade-System, das Käufer der Xbox One-Fassung automatisch in den Next-Gen-Genuss kommen lässt.

Zum Thema

Auch PS4-Spieler müssen nicht auf ein Upgrade auf die PlayStation 5-Version verzichten. Die Next-Gen-Fassung wird allerdings erst am 2. März 2021 auf den Markt gebracht. Nach wie vor gilt: Auf eure alten Speicherstände müsst ihr verzichten. Nachfolgend seht ihr den Trailer zu „Yakuza Like a Dragon“ mit zum Teil verstörenden Szenen:

