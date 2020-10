A Tale of Paper: Sympathisches Origami-Abenteuer für die PS4 veröffentlicht

Ab sofort ist "A Tale of Paper" für die PlayStation 4 erhältlich. Ihr schlüpft in die Rolle einer Origami-Figur, die das Ziel verfolgt, den Traum ihres Schöpfers zu verwirklichen.

"A Tale of Paper" ist ab sofort erhältlich.

Wie vor ein paar Tagen angekündigt, wurde das ungewöhnliche Adventure „A Tale of Paper“ am heutigem Mittwoch offiziell für die PlayStation 4 veröffentlicht – zum Preis von 14,99 Euro.

In „A Tale of Paper“ übernehmt ihr die Kontrolle über eine Origami-Figur, die das Ziel verfolgt, den Traum ihres Schöpfers zu verwirklichen. Um Gegner zu besiegen, Hindernisse zu überwinden und die vor euch liegenden Herausforderungen zu meistern, wird euch die Fertigkeit eingeräumt, euch in eine Vielzahl von Papierformen zu verwandeln. Als Frosch seid ihr beispielsweise in der Lage, höher zu springen.

Trailer stimmt auf das Abenteuer ein

Gleichzeitig liegen den unterschiedlichen Arealen, die ihr in „A Tale of Paper“ erkundet, Elemente wie Wasser und Feuer zugrunde, die mitunter ein Umdenken und spezielle Strategien erfordern. Abgerundet wird das Origami-Abenteuer spielerisch von knackigen Rätseln sowie der einen oder anderen durchaus anspruchsvollen Hüpfpassage.

„Das langsame und tiefgründige Gameplay von A Tale of Paper ist das Besondere an diesem Spiel. Wir mischen Rätsel und Jump ’n‘ Run, aber wir fügen auch ein wenig Spannung und ein Stückchen Laufsimulation in diese Mischung ein. Es ist auch erwähnenswert, dass dies kein 2D-Plattformer ist“, so die verantwortlichen Entwickler von Open House Games weiter.

Anbei noch einmal der vor knapp zwei Wochen veröffentlichte Launch-Trailer zu „A Tale of Paper“.

