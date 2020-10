FIFA 21 TOTW: Zum Team der Woche zählen einige hochkarätige Stürmer

Die Auswahl des 4. "FIFA 21"-Teams der Woche steht fest. Die Spieler sind nun bei Ultimate Team verfügbar.

Seit einigen Wochen läuft mittlerweile die digitale Fußball-Saison in „FIFA 21“. Vor wenigen Stunden veröffentlichte EA Sports auf Twitter das aktuelle TOTW 04, also das Team der Woche, das nun auch live in „FIFA Ultimate Team“ (FUT) ist. Diesmal schafften es vor allem viele Offensivspieler in die Aufstellung. Welche genau, das verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Auch Müller und Werner im Team der Woche vertreten

Trotz geballter Offensivpower ist mit einem Wert von 89 die stärkste Karte im neuen TOTW jedoch Torwart Ederson vom englischen Vize-Meister Manchester City. Knapp dahinter folgt Bayern-Profi Thomas Müller mit einer 87. Den dritten Platz teilen sich gleich fünf Spieler mit einem Wert von 86. Zu diesen zählen unter anderem Manchester United-Stürmer Marcus Rashford sowie der deutsche Nationalspieler Timo Werner vom FC Chelsea.

Sämtliche dieser Spezialkarten des Teams der Woche sind ab sofort im Ultimate Team-Modus erhältlich und können bis zum 28. Oktober 2020 gezogen werden – nächsten Mittwoch folgt das TOTW 05.

Hier nun alle Spieler des aktuellen Teams der Woche in der Übersicht:

Torwart:

Sergio Herrera – 81 (CA Osasuna)

Ederson – 89 (Manchester City)

Abwehr:

Connor Goldson – 79 (Glasgow Rangers)

Joakim Maehle – 81 (KRC Genk)

Jordan Amavi – 82 (Olympique Marseille)

Alessandro Florenzi – 84 (Paris Saint Germain)

Thomas Delaney – 84 (Borussia Dortmund)

Mittelfeld:

Raphael Holzhauser – 78 (K. Beerschot V.A.)

Mohammed Kudus – 81 (Ajax Amsterdam)

Dani Olmo – 82 (RasenBallsport Leipzig)

Dani Parejo – 86 (FC Villarreal)

Sturm:

Mario Gavranović – 76 (GNK Dinamo Zagreb)

Jonathan Levi – 76 (IFK Norrköping)

Yaw Yeboah – 76 (Wisla Krakau)

Jonathan Bamba – 82 (LOSC Lille)

Youssef El Arabi – 82 (Olympiakos Piräus)

Victor Osimhen – 82 (SSC Neapel)

Zlatan Ibrahimović – 85 (AC Mailand)

Memphis Depay – 86 (Olympique Lyon)

Mikel Oyarzabal – 86 (Real Sociedad San Sebastián)

Marcus Rashford – 86 (Manchester United)

Timo Werner – 86 (FC Chelsea)

Thomas Müller – 87 (FC Bayern München)



