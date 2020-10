Red Dead Online: Zombie-Modus Dead of Night, legendäre Panther und mehr

Halloween wird auch in "Red Dead Online" gefeiert. Der neue Spielmodus "Dead of Night" wartet auf euch. Zudem möchte der Halloween-Pass gekauft werden.

Halloween steht vor der Tür. Und auch in „Red Dead Online“ wird das Fest der Süßigkeiten und Kürbisse gefeiert. Über den kostenpflichtigen Halloween-Pass berichteten wir schon gestern. Heute folgten die weiteren Informationen zu den neuen Aktivitäten der Woche.

Zombie-Modus Dead of Night

Kein „Undead Nightmare 2“, aber immerhin: Neu in dieser Woche ist der Modus „Dead of Night“, in dem vier Teams in einem Überlebenskampf antreten – sowohl gegeneinander als auch gegen die Toten. Metzelt ihr im Verlauf die Toten nieder, werdet ihr mit Punkten belohnt. Mehr Punkte gibt es allerdings für das Ableben eines zuvor lebenden Gegners.

Im Verlauf eines Matches schnappt ihr euch die Dämonenmaske, um übernatürliche Kräfte und einen entscheidenden Vorteil zu erlangen. Absolviert ihr innerhalb der nächsten sieben Tage eine Runde „Dead of Night“, dann erhaltet ihr dreifache Auszahlungen sowie ein Paket mit 3 Tomahawks, 10 hochexplosiven Brandsätzen und 25 Schuss Flinten-Brandschrot.

Legendäre Panther

Auch neu: Legendäre Panther wurden in den Sümpfen gesichtet. Der legendäre Nachtwandlerpanther treibt sich in der Abenddämmerung bei Bolger Glade herum. Der Geisterpanther ist hingegen bei Bluewater Marsh aktiv.

Bringt die Felle des Nachtwandler- und des Geisterpanthers zu Gus‘ Geschäft und verkauft sie für eine ordentliche Summe. Dadurch schaltet ihr die entsprechenden Bekleidungssets zum Kauf frei.

Vitalismusstudien und Rabatte

Erntet Harrietum Officinalis und kauft die Broschüre zu Vitalismusstudien über Opossums, um „eine transformative Reise ganz anderer Natur zu unternehmen“. Auch werden bis zum 26. Oktober 2020 kostenlose Schnellreisen angeboten.

Rabatte der Woche in der Übersicht:

In den Läden und Geschäften der verschiedenen Staaten gibt es folgende Angebote:

5 Goldbarren Rabatt auf die Kopfgeldjäger-, Händler, -Sammler und Naturkundler-Rolle

10 Goldbarren Rabatt auf die Schwarzbrenner-Rolle

eine kostenlosen Verlegung der Schwarzbrennerei

40 % Rabatt auf alle Rollengegenstände

40 % Rabatt auf alle Artikel bei Wilderness Outfitters

30 % auf alle Nahkampfwaffen

Prime Gaming:

Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten Gutscheine für:

fünf Pheromone legendärer Tiere

6000 Naturkundler-XP

ein kostenloses Wildnislager

einen kostenlosen Katata-Mantel aus legendärem Wapitifell

Darüber hinaus erhalten alle Spieler, die ihr Konto vor dem 16. November mit Prime Gaming verknüpfen, einen Gutschein für einen kostenlosen einzelnen Patronengurt sowie 50 Prozent Rabatt auf einen doppelten Patronengurt, 50 Prozent auf das Luxuslagerfeuer und 30 Prozent auf den verbesserten Bogen.

Details zum Halloween-Pass

Beim Halloween-Pass handelt es sich um ein kaufbares Upgrade mit Belohnungen über 20 Ränge hinweg. Er ist bis zum 16. November 2020 erhältlich. Der Halloween-Pass beinhaltet:

Die skelettartige Zavala-Machete

Die zerfetzte Bisonmaske und die farbenfrohe bemalte Widdermaske für Pferde

Fotostudio-Hintergründe wie der Friedhof und das verlassene Haus

Ein erschreckendes Dekor für eure Schwarzbrenner-Bar

Die Galgen-Augenbinde

Alle Halloween-Pass-Belohnungen bis zum aktuellen Pass-Rang werden übertragen und freigeschaltet, sobald ihr den Halloween-Pass über den Katalog von Wheeler, Rawson & Co. oder das Fortschrittsmenü kauft. Sämtliche Inhalte, die ihr über den Halloween-Pass bis zum 16. November 2020 freischaltet, verbleiben in eurem Inventar.

