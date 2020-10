Call of Duty Warzone: Kampfpaket 6 für PS Plus-User verfügbar

Anlässlich der Season 6 von „Call of Duty Warzone“ können PlayStation Plus-User exklusiv ein neues Paket herunterladen, das ohne Zusatzkosten im PlayStation Store zur Verfügung gestellt wurde.

Nach dem Download erhaltet ihr einen epischen Operator-Skin für Rodion. Hinzu kommen ein legendärer Pistolen-Bauplan und ein episches Messer. Obendrauf gibt es mit der PS Plus-Erweiterung einen epischen Waffentalisman, eine epische Visitenkarte und ein episches Emblem.

Das war längst nicht alles. Abgerundet wird das Kampfpaket für die Season 6 von „Call of Duty Warzone“ mit einem epischen Sticker und einem Token, der euch 60 Minuten lang doppelte Erfahrungspunkte beschert.

Warzone-Kampfpaket 6 in der Übersicht

Epischen Operator-Skin für Rodion

Legendären Pistolen-Bauplan

Episches Messer

Epischen Waffentalisman

Epische Visitenkarte

Episches Emblem

Epischen Sticker

Token für 60 Minuten doppelte EP

Den Download des neuen Kampfpakets könnt ihr im PlayStation Store starten. Den Angaben von Sony zufolge richtet sich der Inhalt bis zum 1. Dezember 2020 exklusiv an Mitglieder von PS Plus, das wiederum nicht kostenlos angeboten wird. Für 60 Euro im Jahr kann der Premiumdienst von Sony abonniert werden.

Halloween-Event gestartet

Vor einigen Tagen berichteten wir bereits, dass in „Modern Warfare“ bzw. „Call of Duty Warzone“ das große Halloween-Event an den Start ging. Im Battle-Royale-Shooter könnt ihr in Zombie Royale mit oder gegen Untote kämpfen. Was euch in „Spuk von Verdansk“ sonst noch erwartet, erfahrt ihr in der verlinkten Meldung.

Auch der nächste Teil der „Call of Duty“-Reihe lässt nicht mehr lange auf sich warten. „Black Ops Cold War“ erscheint Mitte November für Konsolen und PC. Im Laufe des Vormittags berichteten wir bereits über den Theme-Song, den ihr euch in dieser Meldung anhören könnt. Mehr zu „Call of Duty Black Ops Cold War“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

