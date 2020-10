Devil May Cry 5 Special Edition: Technische Details zu Ray-Tracing und den Auflösungen

Die "Devil May Cry 5: Special Edition" erscheint für die PS5.

Zu den Launch-Titeln der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 gehört unter anderem die „Devil May Cry 5: Special Edition“.

Hierbei haben wir es mit einer technisch wie inhaltlich aufpolierten Neuauflage von Capcoms Action-Hit zu tun. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release ging William Yagi-Bacon, Vice President of Digital Platforms and Marketing bei Capcom, noch einmal auf die „Devil May Cry 5: Special Edition“ ein und nannte frische Details zur technischen Umsetzung der Next-Generation-Portierung.

Bis zu 120 FPS werden unterstützt

Wer sich dazu entschließen sollte, die Ray-Tracing-Unterstützung zu aktivieren, kann bei der „Devil May Cry 5: Special Edition“ zwischen zwei Darstellungs-Modi wählen: Zum einen werden 4K bei 30 Bildern die Sekunde geboten. Darüber hinaus besteht bei der aktivierten Ray-Tracing-Unterstützung die Möglichkeit, das Spielgeschehen in 1080p und 60FPS darstellen zu lassen.

Wird das Ray-Tracing deaktiviert, kann die Next-Generation-Neuauflage in der 4K-Auflösung bei 60 Bildern die Sekunde gespielt werden. Im 1080p-Modus hingegen werden beim deaktivierten Ray-Tracing bis zu 120FPS geboten. Eine konkreter Wert wurde hier leider nicht genannt.

Die Download-Version der „Devil May Cry 5: Special Edition“ wird pünktlich zur Markteinführung der Xbox Series X/S am 10. November 2020 beziehungsweise der PlayStation 5 am 19. November 2020 erscheinen. Die Retail-Fassung folgt laut Capcom am 1. Dezember 2020.

