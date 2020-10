Ghost of Tsushima: Auf PS5 ohne Zusatzkosten spielbar – Entwickler klären über Digital Deluxe Upgrade auf

"Ghost of Tsushima" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Vor ein paar Tagen bestätigten die Entwickler von Sucker Punch, dass das hauseigene Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ über die Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 gespielt werden kann.

Doch damit nicht genug. Wie es weiter hieß, dürfen sich die Spieler auf Sonys Konsole der neuen Generation über technische Verbesserungen wie eine stabilere Framerate oder kürzere Ladezeiten freuen. Darüber hinaus wird es möglich sein, seinen Spielstand von der PS4 auf die PS5 zu übertragen. Für ein wenig Verwirrung schien in den vergangenen Tagen jedoch das sogenannte „Digital Deluxe Upgrade“ gesorgt zu haben.

Obwohl der 10,99 Euro teure DLC bereits im August den Weg in den PlayStation Store fand, wurde er von einigen Spielern offenbar erst jetzt entdeckt. Dies wiederum ließ vereinzelt die Befürchtung aufkommen, dass das kostenpflichtige „Digital Deluxe Upgrade“ benötigt wird, um „Ghost of Tsushima“ auf der PS5 zu spielen beziehungsweise von den technischen Verbesserungen auf der neuen Konsole zu profitieren. Dies ist natürlich nicht der Fall.

Stattdessen wird das „Digital Deluxe Upgrade“ lediglich dann benötigt, wenn ihr die Standard-Ausgabe von „Ghost of Tsushima“ einem Upgrade auf die „Digital Deluxe“-Edition unterziehen und euch die exklusiven Inhalte wie das digitale Artbook, den Entwicklerkommentar oder den digitalen Soundtrack sichern möchtet.

Dies stellten nun auch die Entwickler von Sucker Punch noch einmal klar, um eine mögliche Verwirrung zu verhindern.

Ghost of Tsushima is backward compatible on PS5 for no additional cost, with improved framerates and load times. The upgrade listed is to upgrade from the standard PS4 game to the Digital Deluxe (with in-game items, digital artbook, soundtrack, and director’s commentary)

— Ghost of Tsushima 🎮 Version 1.1 OUT NOW! (@SuckerPunchProd) October 21, 2020