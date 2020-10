Kojima Productions: Arbeiten am nächsten Projekt bestätigt

Kojima Productions ist mit einem neuen Projekt beschäftigt.

Hideo Kojimas Entwicklungsstudio Kojima Productions hat bestätigt, dass im Unternehmen an einem neuen Projekt gearbeitet wird. Die Nachricht kam über einen Twitter-Post, in dem Stellenangebote des Studios verlinkt sind.

Gesucht werden verschiedene neue Mitarbeiter wie Artists, Autoren und Projektmanager. Weitere Details darüber, an was das Studio hinter „Death Stranding“ momentan arbeitet, lassen sich dem Tweet nicht entnehmen.

Es heißt lediglich: „Kojima Productions bestätigt, dass sich ein neues Projekt in der Entwicklung befindet. Wir suchen die besten Talente für die Arbeit in unserem Studio in Tokio. Weitere Informationen zu den Stellenangeboten und Anforderungen findet ihr auf unserer Website.“

„Death Stranding“ wurde nach der Veröffentlichung im vergangenen Jahr ziemlich gut aufgenommen. Und nach der Einführung einer PC-Version mit verbesserter Framerate und Unterstützung für ultrabreite Monitore lässt die Ankündigung einer aktualisierten Version für die PS5 auf sich warten.

Da Kojima Productions unter anderem neue Autoren sucht, ist davon auszugehen, dass im Studio an einem komplett neuen Spiel gearbeitet wird. Marken wie „Metal Gear Solid“ oder „Silent Hill“ solltet ihr nicht zwangsweise erwarten, da Kojima selbst zu verstehen gab, dass er derartige Marken von Konami nicht erworben hat.

Was wünscht ihr euch? Eine komplett neue Marke, eine Fortsetzung von „Death Stranding“ oder Arbeiten an einer anderen bekannten Marke?

Kurz zuvor betonte Ludvig Forssell, der Komponist und Audio-Director von Kojima Productions, dass er an Musik für ein noch unbekanntes Projekt arbeitet. Mit den bisherigen Aufnahmen sei er sehr zufrieden.

Zugleich zügelte er die Erwartungen: „Dies ist ein Nebenprojekt, an dem ich arbeite und das nichts mit der KJP zu tun hat. Ich bin trotzdem begeistert von diesem Projekt!“

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) October 22, 2020