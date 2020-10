Spider-Man Miles Morales: Weitere Details im neuen Video enthüllt

Im kommenden Monat werden Sony Interactive Entertainment, Marvel Games und Insomniac Games das Open-World Action-Adventure „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlichen. Inzwischen kommen in aller Regelmäßigkeit auch neue Informationen zu dem Superheldenabenteuer ans Tageslicht.

Ein Krieg bricht aus

Nachdem uns gestern ein kurzes Gameplay-Video erreichte, das einige Fähigkeiten von Miles Morales offenbarte, veröffentlichte Eurogamer heute ein neues umfangreiches Video, in dem man einen weiteren Einblick in das Spiel erhält. Unter anderem kann man einen bekannten Schurken erkennen, der auch in „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ für Chaos sorgen wird. Des Weiteren hat Eurogamer-Redakteurin Aoife Wilson einige weitere Details herausgefunden, die für den einen oder anderen Fan von Interesse sein könnten.

In „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ wird man ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Spiels in ein winterliches New York zurückkehren, in dem ein Krieg zwischen einem Energieunternehmen und einer kriminellen Hightech-Armee ausbricht. Dabei wird vor allem Harlem im Mittelpunkt der Kämpfe stehen, weshalb sich Miles dazu verpflichtet fühlt, das Chaos zu beseitigen.

Wer bisher nicht die Chance hatte „Marvel’s Spider-Man“ zu spielen, kann sich für die PlayStation 5 auch ein Bundle kaufen, in dem sowohl der neue Teil als auch eine Remaster-Fassung des ersten Abenteuers enthalten sind. Somit kann man auch nochmal mit Peter Parker durch die New Yorker Häuserschluchten schwingen, wobei auch zahlreiche technische Verbesserungen geboten werden. Unter anderem hat Peter Parker auch ein neues Gesicht erhalten.

