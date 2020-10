Transformers Battlegrounds: Ab heute für Konsolen und PC erhältlich – Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment und die zuständigen Entwickler von Outright Games präsentieren uns den offiziellen Launch-Trailer zu „Transformers: Battlegrounds“. Das Actionspiel ist ab heute für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich.

Kontrolliert die Autobots

In „Transformers: Battlegrounds“ befinden sich die Autobots auf der Suche nach einem neuen Commander, der den Frieden im Universum wiederherstellen soll. Zum Glück haben wir etwas Zeit, um uns mit Megatron und den Decepticons anzulegen, die die Erde überfallen, um den Allspark zu ergattern. Als Commander stellt man einen Trupp zusammen und zieht in rundenbasierten Kämpfen in den Krieg, der einen von Central City bis nach Cybertron führen wird.

Dabei wird man sowohl Stärke als auch strategisches Geschick beweisen müssen, um die Decepticons zu überlisten. Dafür stehen auch verschiedenste Charaktere zur Verfügung, die allesamt eigene Fähigkeiten mit sich bringen. Somit kann man auch Optimus Prime, Grimlock, Bumblebee und weitere in den Kampf schicken und die Umgebung zum Vorteil nutzen. Wenn man die Energon-Anzeige auffüllt, kann man auch ultimative Fähigkeiten entfesseln.

Des Weiteren steht auch ein lokaler Mehrspielermodus zur Verfügung, in dem man gegen seine Freunde in Modi wie Capture the Flag, Horde, Letzte Stellung und mehr antreten kann. Hier ist erst einmal der offizielle Launch-Trailer:

