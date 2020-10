Watch Dogs Legion: Musiker Stormzy mit eigener Quest vertreten – Neues Musikvideo

"Watch Dogs Legion" erscheint Ende Oktober.

In wenigen Tagen erscheint mit „Watch Dogs Legion“ der mittlerweile dritte Ableger von Ubisofts Open-World-Reihe.

Zum Abschluss der Woche veröffentlichte der britische Musiker Stormzy das Musikvideo zu seiner neuen Single „Rainfall“. Dieses wurde komplett auf Basis der Ingame-Engine von „Watch Dogs Legion“ erstellt. Unter dem Namen „Fall on My Enemies“ wurde zudem eine Quest bestätigt, mit der Stormzy den Weg ins Spiel findet. Im Spiel bittet er die Widerstandsgruppe DedSec um Hilfe, um die Ausstrahlung seines Musikvideos in der ganzen Stadt zu gewährleisten.

Entwickler freuen sich über die Zusammenarbeit

„Wir freuen uns sehr, dass Stormzy bei Watch Dogs Legion dabei ist. Seine Musik und das, wofür er als Künstler steht, ist für unsere London-Szenerie und für die übergreifenden Themen unseres Spiels von großer Bedeutung“, kommentiert Clint Hocking, Creative-Director bei Ubisoft Toronto, die heutige Ankündigung.

Zum Thema: Watch Dogs Legion: Ubisoft stellt WD-Credits und die ETO-Währung vor

Und weiter: „Es ist fast ein Jahr her, dass Stormzy bei uns im Studio war, um seinen Auftritt zu filmen. Er brachte den Raum zum Leuchten und zog uns alle in seinen Bann. Seine Zusammenarbeit war großartig, und es war für uns ein Karriere-Highlight, mit ihm zu arbeiten.“

„Watch Dogs Legion“ erscheint am 29. Oktober 2020 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Im nächsten Monat werden zudem die Next-Generation-Konsolen in Form der PlayStation 5, der Xbox Series X und der Xbox Series S versorgt.

