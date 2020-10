DualSense: Im neuen Unboxing präsentiert – Keine Kompatibilität zur PS4

Zum Start in das Wochenende zeigt sich der DualSense-Controller der PlayStation 5 in einem frisch veröffentlichten Unboxing. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass der neue Controller nicht mit der PlayStation 4 kompatibel ist.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Zu den Highlights der PlayStation 5 wird unter anderem der brandneue DualSense-Controller gehören, der mit Features wie dem haptischen Feedback oder den adaptiven Triggern für ganz neue Spielerfahrungen sorgen soll.

Wenige Wochen vor der offiziellen Markteinführung der PS5 begann Sony Interactive Entertainment damit, den DualSense-Controller an ausgewählte Streamer und Influencer zu verschicken. Unter anderem kam der fast 4,7 Millionen Abonnenten schwere US-Tech-Youtuber Austin Evans in den Genuss des neuen Controllers und stellte diesen im Rahmen eines Unboxing-Videos vor.

DualSense nicht nur zur PlayStation 5 kompatibel

Im Zuge des besagten Videos wird uns nicht nur ein ausführlicher Blick auf den neuen Controller ermöglicht. Gleichzeitig nennt Evans ein paar interessante Details und spricht davon, dass wir es beim DualSense mit einem hochwertig verarbeiteten Controller zu tun haben, bei dem sowohl die Tasten als auch die Verarbeitung an sich einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Weiter heißt es, dass sich die Analog-Sticks des DualSense etwas leichter betätigen lassen als ihre Xbox Series X-Pendants.

Im weiteren Verlauf seines Unboxings ging Evans der Frage nach, ob sich der DualSense auch an anderen Systemen als der PlayStation 5 nutzen lässt. Keine Kompatibilität wird beispielsweise zur PlayStation 4 geboten. Anders sieht es da schon bei Microsofts Surface Laptop Go aus, an dem sich der DualSense weitestgehend problemlos nutzen lässt. Lediglich die Nutzung des rechten Analog-Sticks fühlt sich laut dem Tech-Youtuber „etwas komisch“ an.

Ohne Abstriche lässt sich der DualSense am Google Pixel 5 Phone verwenden. Hier konnte Evans über Microsofts Streaming-Dienst xCloud sogar „Forza“ spielen und dabei Gebrauch von den diversen Features des Controllers machen. Weitere Details zum DualSense entnehmt ihr dem angehängten Video.

Die PlayStation 5 wird am 19. November 2020 in Europa erscheinen und in zwei unterschiedlichen Versionen zur Verfügung gestellt. Neben der klassischen und 499,99 Euro teuren Fassung wartet zudem die Digital-Edition zum Preis von 399,99 Euro. Hier wurde aus Kostengründen auf ein optisches Laufwerk verzichtet.

