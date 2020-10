Spider-Man Miles Morales: Kurzes Video zeigt erstmals J. Jonah Jameson

Ein neuer Tag bringt aktuell meist auch eine neue Nachricht zu dem kommenden Open-World Action-Adventure „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ mit sich. Die Kollegen der Game Informer haben nämlich ein weiteres Video veröffentlicht, das uns einen ersten Blick auf den Journalisten J. Jonah Jameson gewährt, der in dem Spiel als Radio- und TV-Persönlichkeit auftritt.

Hallo, Jonah!

In „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ versucht sich der junge Held in seinem neuen Zuhause einzuleben und tritt in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker, der sich ein Jahr zuvor mit den Sinister Six auseinandersetzen musste. Als eine finstere Macht sein neues Zuhause bedroht, stellt sich Miles seiner Verantwortung und versucht das Chaos abzuwenden und New York vor dem Untergang zu bewahren.

Dabei wird er sich durch eine winterliche Metropole schwingen und sich ebenfalls mit allerlei Schurken messen müssen, wenn er erfolgreich sein möchte. Auch wenn er eine Menge von Peter gelernt hat, so hat Miles auch einige komplett eigene Tricks auf Lager. Diese zeigte uns Game Informer bereits vor wenigen Tagen in einem Video.

Mehr zum Thema: Spider-Man Miles Morales – Weitere Details im neuen Video enthüllt

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ wird am 12. November 2020 für die PlayStation 4 erscheinen. Die PlayStation 5-Version wird hierzulande erst am 19. November 2020 erhältlich sein, wobei man auf der Next-Gen-Konsole auch ein Bundle mit der Remaster-Fassung des ersten Teils, „Marvel’s Spider-Man“, kaufen kann. Dadurch kann man beide Abenteuer noch einmal in einer technische aufgewerteten Version erleben, wobei auch die Vorteile der PlayStation 5 ausgenutzt werden sollen.

Weitere Nachrichten zu „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist jedoch erst einmal das neue Video:

