Star Wars: The Force Unleashed 3 in Entwicklung? – Gerücht

Eine ungewöhnliche Meldung kursiert derzeit durch die Weiten des Internets, denn angeblich soll sich ein dritter Teil zur "Star Wars: The Force Unleashed"-Reihe in Entwicklung befinden.

Starkiller war der Hauptcharakter der beiden "Star Wars: The Force Unleashed"-Spiele.

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren erschien mit „Star Wars: The Force Unleashed II“ das letzte Spiel, das Kultschmiede LucasArts noch selbst entwickelt hatte. Seither wurde es bekanntlich äußerst still um die Reihe und auch wenn das Unternehmen das Aus der Serie lange dementierte, dürfte dieses spätestens seit der Übernahme der „Star Wars“-Lizenz durch Disney beschlossene Sache sein. Aktuell kursiert jedoch das Gerücht, dass sich ein „Star Wars: The Force Unleashed 3“ tatsächlich in Entwicklung befinden soll.

„The Force Unleashed 3“ angeblich in früher Entwicklungsphase

Besagte Meldung geht auf Industrie-Insider Daniel Richtman zurück, der sich in der Vergangenheit bereits als durchaus zuverlässige Quelle bezüglich einiger Disney-Projekte erwiesen hatte. Nun will er erfahren haben, „The Force Unleashed 3“ befände sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Da diese Meldung bisher nicht offiziell kommentiert oder gar bestätigt wurde, sollte sie natürlich mit äußerster Vorsicht betrachtet werden.

Für den Fall, dass an diesen Gerüchten jedoch tatsächlich etwas dran sein sollte, ergeben sich hieraus wiederum einige spannende Fragen. Zunächst beispielsweise, ob das Spiel wirklich eine Fortsetzung der ersten beiden Teile werden würde. Diese gehören mittlerweile bekanntlich nicht mehr zu offiziellen „Star Wars“-Kanon, sondern zum sogenannten „Legends“-Bereich. Folglich wäre es denkbar, dass die Ereignisse der ersten beiden Spiele rückwirkend verändert werden, um in den neuen Kanon hineinzupassen.

Ferner bliebe die Frage, ob das Spiel auf den mittlerweile verworfenen Features basieren könnte, die sich damals noch LucasArts ausdachten. Für das ursprüngliche „The Force Unleashed 3“ war geplant, die einstmals lineare Reihe in eine offene Spielwelt zu verfrachten. Starkiller und sein einstiger Meister Darth Vader wären auf einem fremden Planeten abgestürzt und hätten zusammenarbeiten müssen, um von diesem Ort wieder zu entkommen. Der für den Absturz verantwortliche Drahtzieher wäre natürlich der Imperator Darth Sidious gewesen.

Zuletzt gäbe es des Weiteren noch die Frage noch einem potentiellen Entwicklerstudio. Respawn Entertainment könnten einen dritten Teil der „The Force Unleashed“-Reihe sicherlich umsetzen, allerdings dürfte das Studio derzeit mit den Arbeiten an „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ beschäftigt sein. EA Motive, DICE oder auch BioWare sammelten in der Vergangenheit ebenfalls Erfahrungen in der weit, weit entfernten Galaxis, haben allerdings keine Erfahrungen mit schnell Third-Person-Hack’n’Slay-Spielen. Sollte an Richtmans Meldung also tatsächlich etwas dran sein, dürften uns einige interessante Antworten erwarten.

Würdet ihr gerne ein „Star Wars: The Force Unleashed 3“ spielen?

