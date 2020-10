Call of Duty Black Ops Cold War: Die Trophäen-Liste des Shooters vorgestellt

Wenige Wochen vor dem Release von "Call of Duty: Black Ops Cold War" erreichte uns heute die Trophäen-Liste des Shooters. Die freischaltbaren Achievements lassen sich in die Bereiche Kampagne, Zombie-Modus und Multiplayer unterteilen.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint im November.

In wenigen Wochen erscheint mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ der diesjährige Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie.

Passend zum nahenden Release erreichte uns die offizielle Liste der Trophäen beziehungsweise Achievements, die sich in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ freischalten lassen. Die Trophäen lassen sich grob in die drei Modi Kampagne, Multiplayer und Zombie-Modus unterteilen. Größtenteils entsprechen die freischaltbaren Erfolge dem, was bereits in den vergangenen Ablegern geboten wurde.

Auch die Next-Generation-Konsolen werden versorgt

Unter anderem sichert ihr euch Trophäen, indem ihr die Kampagne auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden bewältigt oder ausgewählte Kapitel der Geschichte abschließt. Darüber hinaus erhaltet ihr Trophäen, indem ihr mit dafür vorgesehenen Waffen eine bestimmte Anzahl an Kills erzielt. Die komplette Trophäen-Liste findet ihr hier. Diejenigen unter euch, die möglichst unbelastet an die Kampagne herangehen möchten, möchten wir jedoch vor kleinen Spoilern warnen.

Zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War: Kooperativer Horde-Modus „Zombies Onslaught“ erscheint zeitexklusiv für PS4 und PS5

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ wird hierzulande ab dem 13. November 2020 für den PC (über das Battle.net), die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein. Darüber hinaus werden im kommenden Monat die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5 mit technisch aufpolierten Umsetzungen versorgt.

