Spider-Man Miles Morales: Das Superhelden-Abenteuer zeigt sich auf neuen Screenshots

Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische Screenshots zu "Spider-Man: Miles Morales". Diese ermöglichen uns unter anderem einen Blick auf das Gebäude des Daily Bugle.

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint im November.

Zu den Launch-Titeln der PlayStation 5 gehört unter anderem das Superhelden-Abenteuer „Spider-Man: Miles Morales“, das beim US-Studio Insomniac Games entstand.

Zum Start in die neue Woche erreichte uns ein Schwung frischer Screenshots, der uns einen Blick auf den Protagonisten Miles Morales oder das Gebäude des Daily Bugle ermöglicht. Die besagten Schnappschüsse haben wir wie gehabt in unserer Galerie zur Einsicht eingebunden. Ergänzend zur Veröffentlichung der neuen Screenshots wurden zudem weitere Details zur Handlung von „Spider-Man: Miles Morales“ veröffentlicht.

Für Neulinge droht Spoiler-Gefahr

Da wichtige Themen aus dem ursprünglichen „Spider-Man“ behandelt werden, droht für komplette Neulinge Spoiler-Gefahr. Alle anderen können sich die neuen Details zur Geschichte von Miles‘ Abenteuer hier zu Gemüte führen. „Spider-Man: Miles Morales“ wird am 10. November 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die PlayStation 5-Fassung erscheint zum hiesigen Launch der neuen Konsole am 19. November 2020.

Im neuesten Titel aus dem Hause Insomniac Games schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Protagonisten Miles Morales, der zu Beginn seines Abenteuers zunächst versucht, sich in seinem neuen Zuhause zurechtzufinden. Als eine düstere Gefahr auf den Plan tritt, liegt es an Miles, Gebrauch von seinen übernatürlichen Kräften zu machen und dieser Einhalt zu gebieten.

„Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Um Marvels New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen“, so Insomniac Games weiter.

