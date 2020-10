The Last of Us Remastered: Update 1.11 – Video zeigt die verkürzten Ladezeiten

In der vergangenen Woche wurde "The Last of Us Remastered" mit dem Update auf die Version 1.11 bedacht, mit dem unter anderem die Ladezeiten massiv reduziert wurden. Im Zuge eines frisch veröffentlichten Videos wird euch ein Blick auf die verkürzten Ladezeiten ermöglicht.

"The Last of Us Remastered" ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

In der vergangenen Woche konnten wir euch bereits davon berichten, dass die 2014 veröffentlichte Remastered-Fassung von „The Last of Us“ mit einem neuen Update bedacht wurde.

Mit dem Update wurde die Neuauflage auf die Version 1.11 gehoben. Wie sich dem offiziellen Changelog entnehmen ließ, brachte der Patch unter anderem diverse Bugfixes mit sich, auf die allerdings nicht näher eingegangen wurde. Darüber hinaus stellten die Spieler schnell fest, dass die Ladezeiten durch das Update 1.11 massiv reduziert wurden.

Die Ladezeiten im direkten Vergleich

In einem frisch veröffentlichten Video wird etwas näher auf dieses Thema eingegangen. Wie sich einem Direktvergleich der Version 1.10 und der Version 1.11 entnehmen lässt, wurden die Ladezeiten von „The Last of Us: Remastered“ mitunter um mehr als eine Minute reduziert, was euch vor allem beim Start des Endzeit-Abenteuers zugute kommt.

Zum Thema: The Last of Us Remastered: Update 1.11 verkürzt die Ladezeiten massiv

Weitere Details und Eindrücke zu den reduzierten Ladezeiten entnehmt ihr dem folgenden Video. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, wird davon ausgegangen, dass „The Last of Us Remastered“ mit dem Update auf die Version 1.11 neben Bugfixes und den reduzierten Ladezeiten auch eine technische Überarbeitung erfuhr, mit der eine reibungslose Spielerfahrung auf der PlayStation 5 gewährleistet werden soll.

