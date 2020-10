Watch Dogs Legion: Massig Gameplay aus dem Ubisoft-Adventure

Der offizielle Launch erfolgt am Donnerstag.

Seit 17 Uhr wird Youtube mit unzähligen Gameplay-Videos geflutet, die euch einen Blick auf das kommende „Watch Dogs Legion“ gewähren. Zum Teil sind die Clips mehr als zwei Stunden lang und stellen den Start einer Lets Play-Reihe dar. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr eine Auswahl aus den Gameplay-Videos. Reichlich Spoiler sind inklusive.

Kurze Wartezeiten auf der PS5

„Watch Dogs Legion“ zählt zu den ersten Spielen, die auf der PS5 zur Verfügung stehen werden. Die SSD soll dabei behilflich sein, die Wartezeiten drastisch zu verkürzen, so dass das Fahren mit hoher Geschwindigkeit und Schnellreisen durch London zu einer „wirklich reibungslosen Überfahrt werden“. Die adaptiven Trigger geben euch wiederum die Möglichkeit, „von Hand abgestimmte Reaktionen zu genießen“.

„Watch Dogs Legion“ erscheint am 29. Oktober 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia. Am 10. November 2020 folgt die Version für Xbox Series X/S. Die digitale PS5-Version kann ab dem Launch der neuen Konsole gespielt werden. Die physische Fassung für PlayStation 5 erscheint am 24. November 2020.

Falls ihr zunächst die Current-Fassung von „Watch Dogs Legion“ erwerbt, könnt ihr diese Version später mit einem Gratis-Upgrade auf die Next-Gen-Fassung anheben.

Fest steht auch: Im Ingame-Shop des neuen „Watch Dogs“-Abenteuers warten laut Ubisoft nur optionale kosmetische Extras, ETO-Packs, Sammelkarten oder exklusive Agenten auf euch. Einen Pay-2-Win-Ansatz sollt ihr nicht befürchten.

