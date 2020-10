Assassin’s Creed: Netflix-Serie mit einem ersten Teaser angekündigt

"Assassin's Creed": Netflix-Serie in Arbeit.

Zuletzt erfreuten sich Videospiel-Adaptionen für das weltweit führende Streaming-Portal Netflix kontinuierlich wachsender Beliebheit.

So feierten in der näheren Vergangenheit vor allem die Netflix-Serien zu „The Witcher“ oder „Castlevania“ entsprechende Erfolge. Wie heute bekannt gegeben wurde, wird eine weitere bekannte Videospiel-Serie den Weg auf Netflix finden. Die Rede ist von der „Assassin’s Creed“-Franchise, die mit „Assassin’s Creed Valhalla“ in Kürze in ihre nächste Runde geht.

Konkrete Details lassen noch auf sich warten

Allzu viele Details zur Netflix-Adaption von „Assassin’s Creed“ wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen steht lediglich fest, dass wir es hier mit einer Live-Action-Serie zu tun haben, die wohl in enger Zusammenarbeit mit Ubisoft entsteht. Als ausführende Produzenten der Netflix-Serie sind demnach Jason Altman und Danielle Kreinik von Ubisoft verantwortlich.

Begleitet wurde die heutige Ankündigung von einem kurzen und leider ziemlich nichtssagenden Teaser. Wann mit der offiziellen Enthüllung weiterer Details zur Geschichte oder den Darstellern zu rechnen ist, wurde im Rahmen der Ankündigung leider nicht verraten.

Sollten sich diesbezüglich handfeste Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

