Cyberpunk 2077: Kann ein Spiel besser machen – CD Projekt über entfernte Inhalte

Im offiziellen Forum blickte CD Projekts Senior-Level-Designer Miles Tost noch einmal auf die Arbeiten am ambitionierten Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zurück.

Unter anderem ging er auf den Vorwurf ein, dass im Laufe der Entwicklung diverse Features und Inhalte, die in älteren Videos zu sehen waren, entfernt wurden. Laut Tost haben wir es hier mit einem ganz normalen Vorgang bei der Entwicklung von Spielen zu tun. Im Fall von „Cyberpunk 2077“ würden die Spieler das Ganze nur live mitbekommen, da CD Projekt dem Wunsch der Spieler nachkam und bereits 2018 eine erste Demo zum Rollenspiel präsentierte.

Streichung von Inhalten kann ein Spiel besser machen

Sorgen müssen sich die Spieler laut Tost allerdings keine machen. Ganz im Gegenteil: Oftmals könne ein Spiel sogar davon profitieren, dass unnötiger Balast in Form von Content oder Gameplay-Features über Bord geworfen wird. Schließlich wurden auch bei „The Witcher 3: Wild Hunt“ zahlreiche zunächst geplante Inhalte im Laufe der Entwicklung gestrichen – genau wie es bei vielen anderen Favoriten der Spieler der Fall war.

„Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass während ihrer Entwicklung auch einige beliebte Features herausgeschnitten wurden. Dennoch genießen Sie es heute, vielleicht sogar wegen der Schnitte“, führte Tost aus. „Am Ende geht es darum, wie viel Spaß das Spiel und die Systeme Ihnen bieten, und wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass es so großartig wie möglich wird. Manchmal muss man dafür einige schwierige Entscheidungen treffen und dieses Mal wurde man Zeuge davon.“

Und weiter: „Wenn Sie sich über die Menge an Inhalten in unserem Spiel Sorgen machen, tun Sie dies bitte nicht. Wir sind notorisch schlecht darin zu beurteilen, wie lange die Spielzeit unserer Titel ausfällt (ich erinnere mich, dass wir geschätzt haben, dass die Spieler für The Witcher 3 maximal 100 Stunden benötigen würden). Also versuchen wir, das nicht mehr zu tun. Aber ich kann nur noch sagen, was ich bereits in der Vergangenheit gesagt habe: Ihr habt bisher noch gar nichts gesehen.“

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Stadia. Im kommenden Jahr folgen zudem umfangreiche technische Upgrades für die PS5 und die Xbox Series X.

