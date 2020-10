PS5: Unboxing-Videos zeigen die Konsole, den DualSense und Astro’s Playroom

Am heutigen Dienstag Mittag fiel in den USA das Preview-Embargo zur PlayStation 5. Dadurch sind die US-Magazine in der Lage, Unboxing-Videos und ihre Eindrücke zur PlayStation 5 oder dem neuen DualSense-Controller unter das Volk zu bringen.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Mit großen Schritten nähern sich der Start der neuen Konsolen-Generation und somit die Markteinführung der PlayStation 5.

Hierzulande wird der Nachfolger zur ungemein erfolgreichen PlayStation 4 Mitte des kommenden Monats erscheinen. In den USA fiel am heutigen Dienstag Mittag das Preview-Embargo zur PS5, was es den US-amerikanischen Magazinen ermöglichte, ihre Unboxing-Videos und die damit verbundenen Eindrücke zur PlayStation der neuen Generation unter das Volk zu bringen.

Eindrücke zur Hardware und Astro’s Playroom

Im Zuge der Videos wird euch natürlich ein ausführlicher Blick auf die PlayStation 5-Konsole sowie den brandneuen DualSense-Controller ermöglicht, mit dem Sony Interactive Entertainment für frischen Wind sorgen möchte. Zu den wichtigsten Features des Controllers gehören dabei das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger, mit denen ihr auf ganz neue Art und Weise in das Spielgeschehen eintauchen könnt.

Einen ersten Eindruck von den technischen Möglichkeiten des DualSense-Controllers wird euch die „Astro’s Playroom“ genannte Gameplay-Demo liefern, die auf jeder PlayStation 5 kostenlos vorinstalliert wurde und heute ebenfalls in neuen Videos zu sehen ist. Die zahlreichen Unboxing- und Preview-Videos zur PlayStation 5 haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Während die nordamerikanischen Spieler am 12. November 2020 mit der PlayStation 5 bedacht wurden, ist Europa am 19. November 2020 und somit eine Woche später an der Reihe. Die PS5 wird in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht: Zum einen wartet die auf den digitalen Vertrieb zugeschnittene Digital-Edition, die für 399,99 Euro angeboten wird.

Möchtet ihr hingegen eine Version mit einem optischen Laufwerk euer Eigen nennen, werdet ihr etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. So schlägt die klassische Version der PS5 mit 499,99 Euro zu Buche.

