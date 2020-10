Cyberpunk 2077: Verschiebung zieht Morddrohungen nach sich

"Cyberpunk 2077" erscheint im Dezember.

Nachdem das ambitionierte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zuletzt für eine Veröffentlichung im November vorgesehen war, räumten die Entwickler von CD Projekt am gestrigen Dienstag ein, dass es zu einer weiteren Verschiebung kommen wird.

Ein Entwicklung, die dem einen oder anderen offenbar sauer aufstieß. Wie die Verantwortlichen von CD Projekt auf Twitter offen anprangerten, sahen sich die internen Entwickler vereinzelt mit Morddrohungen konfrontiert, die nach der Bekanntgabe der erneuten Verschiebung von „Cyberpunk 2077“ an die Betroffenen verschickt wurden.

Via Twitter wandte sich daher Andrzej Zawadzki, der sein Geld als Senior-Game-Designer bei CD Projekt verdient, an die Öffentlichkeit und kritisierte die Morddrohungen. Gleichzeitig bat er die Spieler um ihr Verständnis, da es immerhin noch Menschen wie du und ich sind, die ihr Bestes geben, um mit „Cyberpunk 2077“ die bestmögliche Erfahrung abzuliefern. Auch wenn dies bedeutet, dass der Release noch einmal kurzfristig verschoben werden musste.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Weitere Verschiebung angekündigt – Statement von CD Projekt

„Ich möchte eine Sache in Bezug auf die Verzögerung von @CyberpunkGame ansprechen. Ich verstehe, dass Sie wütend und enttäuscht sind und Ihre Meinung dazu äußern möchten. Das Senden von Morddrohungen an die Entwickler ist jedoch absolut inakzeptabel und einfach falsch. Wir sind Menschen, genau wie Sie“, so Zawadzki.

Nach der erneuten Verschiebung soll „Cyberpunk 2077“ nun am 10. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht werden.

I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay.

I understand you’re feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it.

However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you.

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 27, 2020