Sackboy A Big Adventure: DualSense stellte die Entwickler vor kreative Herausforderungen

In einem Interview sprachen die Entwickler von Sumo Digital ausführlich über die Arbeiten an "Sackboy: A Big Adventure". Wie es seitens des britischen Studios heißt, entwickelte sich die Implementierung der DualSense-Features für die Entwickler zu einer kreativen Herausforderung.

"Sackboy: A Big Adventure" erscheint im November.

Mit dem DualSense bekommt die PlayStation 5 einen komplett neuen Controller spendiert, der eure Spielerfahrung mit Features wie dem haptischen Feedback oder den adaptiven Triggern auf ein ganz neues Level heben soll.

In einem aktuellen Interview ließen sich die Entwickler von Sumo Digital, die in den vergangenen Monaten am PS5-Launch-Titel „Sackboy: A Big Adventure“ arbeiteten, über den PS5-Controller und dessen Möglichkeiten aus. Wie es heißt, stellte die Implementierung der DualSense-Features das Studio bei den Arbeiten an „Sackboy: A Big Adventure“ vor die eine oder andere kreative Herausforderung. Trotz allem habe man es beim DualSense mit einem einzigartigen Stück Hardware zu tun, von dem die Entwickler begeistert sind.

Eine kreative Herausforderung für die Entwickler

„Die PS5 ist eine leistungsstärkere Konsole und verfügt über eine ganze Reihe neuer Gadgets und Funktionen, mit denen wir spielen können. Das war wirklich aufregend für uns. Der DualSense war eine fantastische Herausforderung, und es war eine wirkliche Herausforderung für uns – das ist nicht nur ein Wegwerfbegriff“, führte Ned Waterhouse, der Creative-Director hinter „Sackboy: A Big Adventure“, aus.

„Dafür gibt es keinen Bezugspunkt. Es ist dieses einzigartige Stück Hardware, und LBP bietet in vielerlei Hinsicht eine wirklich gute Gelegenheit, es zu präsentieren. Wir haben diese unglaublich taktile Welt. Sackboy ist eine Art Synonym für diese hochauflösenden Materialien und es ist eine Welt, die aus vielen verschiedenen Arten von Material besteht.“

Die Verbindung zwischen dem Spieler und Sackboy

Weiter heißt es: „Was wir also mit dem DualSense durchstehen wollten – und ich glaube, wir haben es erreicht -, ist dieses Gefühl der Taktilität. diese zusätzliche Verbindung zu Ihrem Sackboy; und damit das Gefühl des verstärkten Eintauchens. Im Studio gab es dann die Diskussionen ‚Wie fühlt es sich an, über ein Holzbrett zu rutschen? Fühlt sich so eine Landung auf einem Teetablett an? Komm schon, lass diesen Ballon platzen und sag mir, ob das das gleiche ist wie das Platzen eines echten Ballons?'“

„Als Spieledesigner stellt es eine einzigartige Herausforderung dar, aber es hat großen Spaß gemacht, das Ganze zu entwerfen. Als Spieledesigner stellt es eine einzigartige Herausforderung dar, aber es hat großen Spaß gemacht“, ergänzte Waterhouse abschließend.

„Sackboy: A Big Adventure“ wird pünktlich zum hiesigen Launch der PS5 am 19. November 2020 erhältlich sein.

