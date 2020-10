Borderlands 3: PS5-Version erfolgreich zertifiziert – Launch erfolgt pünktlich

"Borderlands 3" erscheint auch für die PS5.

Wie kürzlich von offizieller Seite bestätigt wurde, erscheint Gearbox Softwares Loot-Shooter „Borderlands 3“ in einer überarbeiteten Fassung für die Konsolen der neuen Generation.

Nachdem die COVID-19-Krise in den vergangenen Monaten dafür sorgte, dass zahlreiche Spiele zum Teil kurzfristig verschoben werden mussten, versicherten die Macher von Gearbox Software via Twitter, dass die Next-Gen-Version von „Borderlands 3“ erfolgreich den Zertifizierungsprozess durchlief. Somit kann der Loot-Shooter pünktlich für die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erscheinen.

Doch welche technischen Optimierungen werden auf den Konsolen der neuen Generation im Detail geboten? Diese Frage beantwortete Gearbox Software bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung und wies darauf hin, dass sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X eine Darstellung in 4K und flüssigen 60 Bildern die Sekunde geboten wird.

Ebenfalls mit von der Partie sind ein lokaler Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler sowie die Möglichkeit, innerhalb der Konsolen-Familie sowohl seine erworbenen Inhalte wie die Add-Ons als auch seine Spielstände in die jeweilige Next-Generation-Fassung zu übertragen.

„Borderlands 3“ erscheint pünktlich zum hiesigen Launch der neuen Konsolen am 10. November 2020 für die Xbox Series X/S beziehungsweise am 19. November 2020 für die PS5.

We’re proud to share that #Borderlands3 has been certified on PlayStation 5 and Xbox Series X|S! Get ready because we are bringing the mayhem to next-gen on launch day! pic.twitter.com/XBzCR4GZh8

— Borderlands 3 (@Borderlands) October 28, 2020