Final Fantasy XVI: Offizielle Webseite enthüllt Welt- und Charakter-Details

Während noch unklar ist, wann "Final Fantasy XVI" auf den Markt kommen wird, lässt euch die neu eröffnete Webseite weiter in die Geschichte des Titels eintauchen. Vorgestellt werden die Spielwelt und erste Charaktere.

In "Final Fantasy XVI" erwarten euch imposante Locations.

Square Enix hat die offizielle Webseite zum Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ freigeschaltet. Ihr lassen sich allerhand neue Details zum PS5-Titel entnehmen. Ein großer Teil der Beschreibungen widmet sich der Spielwelt und den einzelnen Regionen.

Angesiedelt ist „Final Fantasy XVI“ in Valisthea, das unter dem Einfluss von Mutterkristallen steht. Es sind glitzernde Kristallberge, die die umliegenden Reiche überragen und sie mit Äther segnen.

Das Gleichgewicht kommt ins Wanken

„Seit Generationen strömen die Menschen zu diesen Felsen der Hoffnung, um ihren Segen zu nutzen und mit Hilfe des Äthers Magie zu wirken, die ihnen ein Leben in Komfort und Überfluss ermöglicht. Um jeden der Mutterkristalle sind große Machtzentren entstanden, zwischen denen lange ein unruhiger Frieden herrschte. Doch nun, da die Ausbreitung der Fäule ihre Herrschaftsgebiete bedroht, kommt das Gleichgewicht ins Wanken“, so Square Enix zu den Kristallbergen.

Valisthea setzt sich aus mehreren Reichen zusammen, darunter:

Das Großherzogtum Rosaria – Ein Verbund zuvor unabhängiger Provinzen

Das Heilige Kaiserreich Sanbrèque – Die größte Theokratie Valistheas

Das Königreich von Waluth – Die östliche Hälfte von Valisthea

Die Republik Dhalmekia – Ein Verbund aus fünf Staat

Das Eiserne Königreich – Eine kleine Inselgruppe vor der Küste von Styrm

Das Kristalldominium – Im Herzen von Valisthea

Einzelheiten zu den Regionen lest ihr auf der verlinkten Webseite, auf der zudem umfangreiche Informationen zu den wichtigsten Charakteren geteilt wurden. Dazu zählen Clive Rosfield, Joshua Risfield und Jill Warrick.

Details zu den Charakteren

Clive Rosfield ist der Protagonist dieses Spiels und gleichzeitig der Erstgeborene des Erzherzogs von Rosaria. Zugleich agiert er als ein Leibwächter, der seinen jüngeren Bruder Joshua, den Dominanten des Phoenix, beschützt. Joshua hat Clive den Segen des Phoenix verliehen und ihm einen Teil des Eikons des Feuers gegeben, wodurch er magische Fähigkeiten nutzen kann. Allerdings wird er im Laufe der Geschichte in eine große Tragödie hineingezogen.

In der Rolle des Dominanten kann sich Joshua in den Phoenix verwandeln und in Kämpfen seine Nation beschützen. Obwohl er dem Königshaus entstammt, begegnet Joshua jedem Menschen mit Freundlichkeit. Zugleich verfügt er über eine kindliche Seite und mag keine Karotten.

Jill Warrick ist eine Vertraute der Brüder. In jungen Jahren wurde Jill aus ihrer Heimat in den Nördlichen Territorien geholt, um eine Schutzbefohlene des Herzogtums zu werden und so den Frieden zwischen den beiden Reichen zu sichern. Ihre Kindheit verbringt sie bei Clive und Joshua im Hause der Rosfields.

Erwähnt werden auch die Esper. Sie sind die mächtigsten und tödlichsten Kreaturen in Valisthea. Sie werden von einem Dominus beherbergt, wobei es sich um einzelne Personen handelt, die mit der Fähigkeit gesegnet sind, ihre schreckliche Macht herbeizurufen. In einigen Reichen werden diese Domini laut Square Enix aus Bewunderung wie Adlige behandelt und in anderen Regionen wird ihre Macht gefürchtet und instrumentalisiert.

„Final Fantasy XVI“ wurde vor einigen Wochen für die PlayStation 5 angekündigt. Die Enthüllung des Veröffentlichungstermins steht weiterhin aus. Weitere Details zum neuen Square Enix-Titel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

