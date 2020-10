GTA 5 Online: UFO-Konkurrenzkämpfe, Peyote-Pflanzen und mehr Halloween

In "GTA 5 Online" wird Halloween gefeiert. In diesem Zuge erwartet euch ein abgestürztes UFO mit extraterrestrischer Ausrüstung. Hinzu kommen die üblichen Belohnungen, Rabatte, kostenlose T-Shirts und weitere Besonderheiten.

In "GTA 5 Online" wartet ein UFO auf euch.

Halloween steht vor der Tür. Und auch in „GTA 5 Online“ ging das dazugehörige In-Game-Event in die nächste Runde. In diesem Zusammenhang erwarten euch Konkurrenzkämpfe mit einem abgestürzten UFO voller extraterrestrischer Ausrüstung.

Außerdem bekommt ihr in dieser Woche doppelte GTA$ & RP in außerirdischen Überlebenskämpfen, Konkurrenzkämpfen und gruseligen Gegner-Modi, darunter die Halloween-Bunkerserie, Schlitzer, Slashers, Lost vs. Damned, Condemned, Come Out to Play und Bestie gegen Schlitzer.

Ein Cultstoppers-T-Shirt erhalten alle Spieler, die ein Konkurrenzkämpfe-Event gewinnen. Auch fürs simple Login gibt es T-Shirts und Masken: Das „Gemetzel und andere Hobbies“-T-Shirt, das „Messer im Dunkeln“-T-Shirt und die Orange Punkte-Tech-Maske.

Der Albany Fränken Stange mit „Feuriger Tod“-Lackierung ist in dieser Woche der Hauptpreis am Glücksrad. Und die Peyote-Pflanzen wachsen weiterhin in und um Los Santos. Sie haben nach wie vor psychoaktive und transformative Effekte.

Die Rabatte der Woche

40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Basen und 25 Prozent auf verschiedene zugehörige Anpassungen und Verbesserungen

50 Prozent Rabatt auf Albtraum-Verbesserungen für folgende Arena-War-Fahrzeuge: MTL Cerberus, Declasse Brutus, HVY Scarab, Vapid Imperator und der Annis ZR380

Wiederkehrende Rabatte auf Fahrzeuge passend zu Halloween: 30 Prozent Rabatt auf den Albany Lurcher, den Leichenwagen Chariot Romero und die LCC Sanctus

Kommen wir zu den Prime-Gaming-Boni: Nach wie vor wird ein einmaliger Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ an alle Spieler vergeben, die ihr Amazon-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen. Hinzu kommt ein zusätzlicher Bonus in Höhe von 200.000 GTA$ fürs Spielen in dieser Woche.

Obendrauf pack Rockstar Games einen 60 Prozent-Rabatt auf den fliegenden Imponte Deluxo. Den Nachtclub in Vespucci gibt es für Prime-User kostenlos.

