PS5: Verkaufsprognose und Statistik zur PlayStation-Dominanz

Sony gab in dieser Woche bekannt, dass die PS4 bislang 113,5 Millionen Mal ausgeliefert wurde. Nachdem vor Jahren von einem Ende des Konsolen-Zeitalters fabuliert wurde, ist es eine beeindruckende Zahl.

Doch auch mit der PS5 möchte Sony nicht weniger erfolgreich agieren. Schon gestern berichteten wir, dass sich das Unternehmen für den Launch gut gerüstet fühlt. Und auch eine Zahl wurde inzwischen hinterfragt.

So bekam Sonys Chief Financial Officer Hiroki Totoki auf der jüngsten Investorenkonferefnz die Frage gestellt, ob man mit der PS5 die Zahlen der PS4 erreichen kann. „Ja, es ist eine Herausforderung“, so seine Worte. „Aber wir sind sehr eifrig und entschlossen, erfolgreich zu sein und die aggregierten Verkaufszahlen der PS4 zu übertreffen“.

PlayStation deutlich vor Xbox

Kommen wir direkt zum nächsten Thema: Die folgenden Statistiken sollten mit einer Prise Vorsicht genossen werden. So möchte die SEO-Agentur Rise of Steven , die laut der eigenen Aussage unter anderem mit GAME zusammenarbeitet, anhand von Google-Suchdaten und des Online-Marktanteils in Erfahrung gebracht haben, welche Marke in den einzelnen Ländern die Nase vorne hat. Nintendo wurde nicht berücksichtigt, was die Statistik verzerrt.

„Wir haben globale Suchdaten und Online-Marktanteile verwendet, um herauszufinden, welche der neuen Konsolen in jedem Land im Moment die beliebteste ist – Xbox oder PlayStation?“, so Carrie Rose, Mitbegründerin von Rise at Seven.

Laut der Erhebung der Agentur dominiert Sony 84 Prozent der weltweiten Märkte. Ausnahmen bilden Länder wie China, Mexiko und Neuseeland, in denen die Xbox die favorisierte Konsole ist.

Um ein paar Zahlen zu nennen: In den USA liegt das Verhältnis bei rund 57 zu 43 Prozent zugunsten der PS5. In Japan seien es rund 99 Prozent Marktvorteil auf der Seite von Sony. Und in Deutschland beträgt das Verhältnis 78 zu 22 Prozent. Nachfolgend seht ihr einen Auszug aus der Liste, wobei die erste Prozentangabe immer für die PlayStation steht.

Deutschland: 78,34% zu 21,63%

USA: 56.98% zu 43.02%

Großbritannien: 57.28% zu 42.72%

Dänemark: 81.24% zu 18.76%

Japan: 98.94% zu 1.05%

Neuseeland: 48.96% zu 51.04%

China: 45.03% zu 54.97%

Mexiko: 36.74% zu 63.26%

Die komplette Tabelle findet ihr auf der oben verlinkten Webseite. Doch wie erwähnt: Andere Konsolen wurden nicht berücksichtigt. So hat Nintendo mit der Switch in einigen Ländern mittlerweile den größeren Marktanteil. Auch ist nicht so recht klar, wie die Agentur auf derart präzise Zahlen kommen möchte.

Sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 kommen im November auf den Markt. Vorbestellungen sind im Moment nicht möglich. Und auch im stationären Handel werden die Kunden meist leer ausgehen.

