Uncharted Film: Dreharbeiten wurden abgeschlossen

Die Produktion des "Uncharted"-Films nähert sich der Zielgeraden. Die Dreharbeiten wurden abgeschlossen, sodass der Veröffentlichung im kommenden Jahr nicht mehr ganz so viel im Wege steht.

Der "Uncharted"-Film rückt zwei bekannte Figuren in den Fokus.

Nach unzähligen Verzögerungen und abgesprungenen Regisseuren ist es vollbracht: Die Dreharbeiten zur Verfilmung von „Uncharted“ wurden abgeschlossen. Das lässt sich einem Tweet entnehmen, der auf dem Twitter-Account des Streifens veröffentlicht wurde.

Das Ende der Dreharbeiten bedeutet natürlich nicht, dass die Produktion abgeschlossen wurde. Denn fortan muss aus den gedrehten Szenen ein Film entstehen, der im kommenden Jahr in den Kinos anlaufen kann. Bisherigen Planungen zufolge soll der Start am 16. Juli 2021 erfolgen, wobei die COVID-19-Pandemie längst nicht ausgestanden ist und den Plänen entgegenwirken könnte.

Sullys Hemd im Tweet

In den Hauptrollen von „Uncharted“ sind Tom Holland als Nathan Drake und Mark Wahlberg als Victor „Sully“ Sullivan zu sehen. Während der Held des Streifens bereits in einem Tweet zu sehen war , konnte bisher nur erahnt werden, wie Sully im Film wirkt. Wahlberg zeigte in einem kurzen Clip lediglich den Sully-Schnäuzer

Heute folgte ein Tweet, in dem das Hemd der von Wahlberg gezeigten Figur zu sehen ist. Ihr seht das Kleidungsstück weiter unten eingebettet.

Viele Details liegen zu „Uncharted“ noch nicht vor. Doch bekannt ist zumindest, dass die Geschichte als eine Art Vorläufer der Spiel-Franchise dient. Holland spielt eine jüngere Version von Drake. Und es wird gezeigt, wie die Figur mit Drakes langjährigem Freund und Vertrauten, gespielt von Wahlberg, in Kontakt kam.

Neben Tom Holland und Mark Wahlberg sind in „Uncharted“ weitere bekannte Gesichter zu sehen. Als Beispiele können Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali genannt werden. Schon 2008 kam die Verfilmung erstmals ins Gespräch. In den Jahren danach wurden mehrfach die Regisseure und Autoren ausgetauscht sowie Verzögerungen bestätigt. Mehr zu „Uncharted“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

