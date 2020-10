Wasteland 3: Knackt einen neuen Meilenstein und Kurzfilm veröffentlicht

"Wasteland 3" verweilt seit Sommer auf dem Markt.

Der zuständige Entwickler inXile Entertainment hat auf Twitter bestätigt, dass das Endzeit-Rollenspiel „Wasteland 3“ eine Million Spieler erreichen konnte. Veröffentlicht wurde der Titel für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Eine Million Spieler sind natürlich eine Menge. Doch sollte diese Zahl nicht mit den tatsächlichen Verkäufen gleichgesetzt werden. Denn „Wasteland 3“ ist ein Bestandteil des Xbox Game Pass-Angebotes, sodass Spieler auf der Xbox One und dem PC kein zusätzliches Geld dafür ausgeben müssen, sofern sie den Pass abonniert haben.

Eine Aufschlüsselung erfolgte letztendlich nicht, sodass unklar ist, wie viele Spieler tatsächlich über einen Kauf in das im August 2020 veröffentlichte Spiel eingetaucht sind. Fest steht hingegen: Um die Marke zu feiern, wurde ein Kurzfilm veröffentlicht, der vor einiger Zeit erschaffen wurde. Anschauen könnt ihr euch den Clip im unten eingebundenen Tweet.

inXile Entertainment in der heutigen Ankündigung: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Wasteland 3 eine Million Spieler erreicht hat! Als Dankeschön bringen wir einen Kurzfilm heraus, den wir vor einigen Jahren als Stimmungsbild gedreht haben, um uns dabei zu helfen, das Aussehen und die Atmosphäre eines postapokalyptischen Colorado zu bestimmen. Wir hoffen, er gefällt euch.“

inXile Entertainment gehört seit 2018 zu Microsoft. Das Unternehmen erwarb das Studio zusammen mit Obsidian Entertainment. Damals hieß es, dass beide Entwickler nach wie vor eigenständig agieren sollen. Ziel sei es, wie auch bei den anderen Übernahmen, den Xbox Game Pass zu stärken, der mittlerweile auf 15 Millionen Nutzer kommt.

We’re excited to announce that Wasteland 3 has reached 1 million players!

As a thank you, we’re releasing a short film we shot a few years ago as a mood piece to help us set the look and feel of what a post-apocalyptic Colorado could be like. We hope you enjoy it. pic.twitter.com/ICsWAVdMiu

— inXile entertainment (@inXile_ent) October 28, 2020