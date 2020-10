Beyond Good & Evil 2: Ubisoft spricht über den Entwicklungsfortschritt

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts sprach Ubisofts CEO Yves Guillemot unter anderem über über "Beyond Good & Evil 2". Wie es heißt, macht das Projekt hinter den Kulissen weiter entsprechende Fortschritte.

"Beyond Good & Evil 2" hat weiterhin keinen Releasetermin.

Mittlerweile befindet sich Ubisofts ambitioniertes Projekt „Beyond Good & Evil 2“ seit mehreren Jahren in Entwicklung.

Erschwerend kam in der Vergangenheit nicht nur hinzu, dass es in den letzen Monaten recht still um den Titel wurde. Darüber hinaus entschied sich Michel Ancel, der führende kreative Kopf hinter der „Beyond Good & Evil“-Serie, dazu, die Videospiel-Industrie zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sorgen machen müssen sich die Spieler laut offiziellen Angaben allerdings nicht.

Weiterhin kein Releasetermin in Sicht

Dies versicherte im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts niemand geringeres als Ubisofts CEO Yves Guillemot, der darauf hinwies, dass „Beyond Good & Evil 2“ hinter den Kulissen weiter entsprechende Fortschritte macht. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass sich die Spieler auf eine große und vielfältige Welt freuen dürfen, die Raum für zahlreiche Abenteuer bietet.

„Der Titel kommt gut voran. Die Welt ist wirklich fantastisch. Wie man sehen konnte, entschied sich auch Netflix dazu, dieses Universum zu nutzen und einen Film daraus zu machen. Es gibt also eine Menge Fortschritt in diesem Team und das Spiel kommt sehr gut voran“, so Guillemot.

Wann mit weiteren Details und Eindrücken oder gar dem Release von „Beyond Good & Evil 2“ zu rechnen ist, steht weiter in den Sternen.

