Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Activision Blizzard spricht von Rekordzahlen

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsbericht sprach Activision Blizzard unter anderem über den kommerziellen Erfolg von "Call of Duty: Modern Warfare" beziehungsweise "Call of Duty: Warzone". Wie es seitens des Unternehmens heißt, verbuchen die beiden Shooter aktuell Rekordzahlen.

Auch der kalifornische Publisher Activision Blizzard legte im Laufe der heutigen Nacht den Geschäftsbericht zum kürzlich zu Ende gegangenen Quartal vor.

Wenig überraschend gehörten die beiden Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ zu den Themen, die im Rahmen des Geschäftsberichts angesprochen wurden. Wie es seitens Activision Blizzard heißt, verbuchen „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ aktuell Rekordzahlen und stellen hinsichtlich des Erfolges ihre Vorgänger in den Schatten.

Spielerzahlen und Ingame-Ausgaben legten zu

Unter anderem ist die Rede davon, dass die Spielerzahlen von „Modern Warfare“ und „Warzone“ im direkten Vergleich mit „Black Ops 4“ um das Dreifache zulegten. Weiter heißt es, dass sich die mit Ingame-Inhalten generierten Umsätze der kompletten „Call of Duty“-Franchise im Jahresvergleich vervierfachten.

Laut Activision Blizzard unterzog ein großer Teil der Spieler von „Call of Duty: Warzone“ ihr Spiel dem kostenpflichtigen Upgrade auf die Premium-Version – in diesem Fall „Call of Duty: Modern Warfare“. Konkrete Zahlen nannte der Publisher hier zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass „Modern Warfare“ die besten Erstjahresverkäufe der kompletten Serie verbuchte.

Ein weiterer Faktor, der dazu führte, dass die Zahlen von „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ in den vergangenen Monaten kontinuierlich stiegen, ist natürlich die COVID-19-Krise, die dazu führt, dass die Spieler aktuell viel Zeit in den heimischen vier Wänden verbringen.

