DiRT 5: Actionreiche Rennszenen im Launch-Trailer

Codemasters macht mit einem Launch-Trailer auf den noch nicht erfolgten Launch von "DiRT 5" aufmerksam. Das Rennspiel erscheint in der kommenden Woche zunächst für Current-Gen-Systeme.

"DiRT 5" erscheint in den kommenden Woche.

Codemasters hat weiteres Videomaterial zu „DiRT 5“ veröffentlicht. Der Clip dient als Launch-Trailer, was aber nicht bedeutet, dass das Rennspiel heute auf den Markt gebracht wurde. Bis zur kommenden Woche müsst ihr euch gedulden. Der Marktstart erfolgt am 6. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Der Launch von „DiRT 5“ auf den neuen Konsolen erfolgt zum jeweiligen Debüt der PS5 und Xbox Series X.

Karriere, Couch-Koop und mehr

Mit „DiRT 5“ verspricht Codemasters einen handlungsgetriebenen Karriere-Modus, der in vielen Bereichen erweitert wurde. Euch erwarten Events und Herausforderungen „auf einigen der anspruchsvollsten Strecken“. Vor den Rennen könnt ihr den Editor aufsuchen, der verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten bietet.

Auch interessant: Der Spielfortschritt ist non-linear angelegt und gibt euch die Möglichkeit, an mehreren eurer jeweilig bevorzugten Events teilzunehmen.

Auch der Splitscreen-Modus kehrt in „DiRT 5“ zurück. Er gewährt euch Couch-Koop-Partien mit Freunden. Und sollte der Lockdown in den kommenden Wochen verschärft werden: Auch in Online-Matches könnt ihr gegen echte Kontrahenten antreten.

Zum Thema

Falls ihr mehr Inhalte wollt: Nach dem Launch von „DiRT 5“ möchte Codemasters bis in das Jahr 2021 hinein weitere Autos und andere zusätzliche Inhalte in das Rennspiel bringen. Falls ihr die 90 Euro teure Amplified Edition des Titels besitzt, bekommt ihr automatisch den Zugang zu jedem zusätzlichen Inhalt, den Codemasters in den zwölf Monaten nach dem Launch auf den Markt bringen wird.

