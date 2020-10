Ubisoft: Far Cry 6 und Rainbow Six Quarantine verschoben – Update

Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste Ubisoft zwei Spiele verschieben. Es traf "Far Cry 6" und "Rainbow Six Quarantine". Sie erscheinen erst im kommenden Fiskaljahr - also irgendwann im Zeitraum von April 2021 bis März 2022.

Auf "Far Cry 6" müsst ihr länger warten.

Update: In der jüngsten Investorenkonferenz wurde der neue Release-Zeitraum von „Far Cry 6“ und „Rainbow Six Quarantine“ weiter eingegrenzt. Sie sollen zwischen Anfang April 2021 und Ende September 2021 auf den Markt gebracht werden – also in der ersten Hälfte des neuen Geschäftsjahres.

Ursprüngliche Meldung: Ubisoft hat in den Abendstunden mitgeteilt, dass die Veröffentlichungen von „Far Cry 6“ und „Rainbow Six Quarantine“ verschoben wurden. Beide Titel fielen aus dem aktuellen Geschäftsjahr heraus werden erst im Fiskaljahr 2021/22 auf den Markt gebracht. Das heißt, der Release der Spiele findet im Zeitraum von April 2021 bis März 2022 statt. Konkreter wurde der Publisher nicht.

COVID-19-Pandemie hatte einen Einfluss

Laut Ubisoft hatte die COVID-19-Pandemie einen erheblichen Einfluss auf die Produktion. Die Mitarbeiter mussten ihre Arbeit von Zuhause aus verrichten, was eine enorme Herausforderung war und noch immer ist. Aus diesem Grund wird mehr Entwicklungszeit benötigt.

Die Nachricht wurde bekannt gegeben, als Ubisoft am Donnerstag die Ergebnisse für das zweite Quartal publik machte. Der französische Verleger wird die Verzögerungen wahrscheinlich in Kürze in einer Telefonkonferenz näher kommentieren.

Zunächst hieß es nur: „Wir profitieren von dieser starken Dynamik. Und trotz der Verschiebung von Far Cry 6 und Rainbow Six Quarantäne auf 2021-22, um ihr volles Potenzial im Zusammenhang mit den durch COVID-19 verursachten Produktionsherausforderungen auszuschöpfen, bleiben unsere neuen Nicht-IFRS-Betriebsergebnisziele für 2020-21 innerhalb der Grenzen, die wir im Mai festgelegt haben.“

„Far Cry 6“ befindet sich für Konsolen und PC in der Entwicklung und sollte vorangegangenen Planungen zufolge am 18. Februar 2021 auf den Markt gebracht werden. Von „Rainbow Six Quarantine“ war schon seit längerer Zeit nicht mehr viel zu hören.

Weitere Releases wie „Assassin’s Creed Valhalla“, „Just Dance 2021“ oder „Immortals Fenyx Rising“ sind von den Verzögerungen offenbar nicht betroffen. Sie erscheinen den aktuellen Informationen zufolge wie geplant bis Ende des Jahres. Das Remake von „Prince of Persia“ sowie „Riders Republic“ sind für das erste Quartal 2021 geplant. Hier die Termine:

Assassin’s Creed Valhalla – 10. November 2020

Just Dance 2021 – 12. November 2020

Immortals: Fenyx Rising – 3. Dezember 2020

Prince of Persia: The Sands of Time Remake – 21. Januar 2021

Riders Republic – 25. Februar 2021

