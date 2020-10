Spider-Man Miles Morales: Video offenbart die PS5-Ladezeiten

In einem am Wochenende veröffentlichten Video zu "Spider-Man Miles Morales" wird gezeigt, wie lange die PS5 benötigt, um das Spiel zu laden und die Spieler in die Spielwelt zu schicken.

"Spider-Man Miles Morales" könnt ihr in wenigen Wochen spielen.

Zu „Spider-Man Miles Morales“ wurde in den Tiefen des Internets ein nicht offizielles Video veröffentlicht, das verdeutlicht, wie die SSD der PS5 den Spieleinstieg beschleunigt.

Im unten eingebundenen Clip wird deutlich, dass nur etwa sieben bis acht Sekunden benötigt werden, um vom PlayStation 5-Startbildschirm zum Hauptmenü von „Spider-Man: Miles Morales“ zu gelangen, und etwa zwei Sekunden, um die Gameplay-Session vom Hauptmenü aus zu laden.

„Spider-Man Miles Morales“ ist natürlich nicht das einzige Spiele, das von der Geschwindigkeit der SSD profitiert. Lange Wartezeiten gehören in der neuen Generation grundsätzlich der Vergangenheit an.

Spider-Man Miles Morales als PS5-Launch-Titel

Erscheinen wird der Titel am 12. November 2020 für PlayStation 4 und PS5, wobei die neue Sony-Konsole in Europa erst am 19. November 2020 auf den Markt kommen wird.

In den Fokus des Spiels rückt der Teenager Miles Morales, der als neuer Spider-Man in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker tritt. Doch als ein erbitterter Machtkampf sein neues Zuhause zu zerstören droht, wird dem aufstrebenden Helden klar, dass mit großer Macht auch große Verantwortung einhergehen muss. Um das gesamte New York von Marvel retten zu können, muss Miles als neuer Superheld in Erscheinung treten.

Zum Thema

Falls ihr „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ für PS4 oder PS5 vorbestellt, bekommt ihr als Belohnung den Spidey-Anzug aus dem Animationsfilm „Spider-Man: Into the Spider-Verse“. Schon gestern zeigten ein Gameplay-Video und ein Trailer, wie das Kostüm aussieht und welche Spezialeffekte es hat.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spider Man Miles Morales