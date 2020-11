Fortnite für PS5: Auflösung und weitere Details zur Next-Gen-Fassung

"Fortnite" erobert die neuen Konsolen.

Epic Games hat Informationen zur Next-Gen-Version von „Fortnite“ veröffentlicht. Diese wird am jeweiligen Release-Tag der neuen Konsolen zum Download bereitstehen – also am 10. November 2020 für die Xbox Series X und am 12./19. November 2020 für die PS5.

4K und 60 FPS

4K-Auflösung bei 60 FPS auf PS5 und Xbox Series X.

Dynamischere und interaktivere Welt mit Gras und Bäumen, die auf Explosionen reagieren, verbesserten Simulationen für Rauch und Flüssigkeit sowie völlig neuen Sturm- und Wolkeneffekten.

Die Lade-Performance wurde dank der SSD erheblich verbessert, wodurch nicht nur das Laden von Texturen optimiert wurde. Auch kommt ihr schneller in ein Match.

Der geteilte Bildschirm unterstützt jetzt 60 FPS.

Auf den neuen Konsolen bietet „Fortnite“ einige Vorteile, darunter grafische Verbesserungen, aber auch 60 FPS im Splitscreen-Modus. Nachfolgend lest ihr die offiziellen Spezifikationen:

Die Next-Gen-Version von „Fortnite“ erscheint auch für die Xbox Series S. Doch wie erwartet müssen die Besitzer dieser Konsole leistungsbedingt einige Abstriche in Kauf nehmen. So unterstützt der Shooter auf der Xbox Series S nur 1080p bei 60 FPS. Auch ist nur von den „meisten der visuellen Verbesserungen, die auf der Serie X verfügbar“ sind, die Rede.

PS5-Spieler profitieren wiederum von einer DualSense-Unterstützung und den besonderen UI-Funktionen der Konsole.

Durch das haptische Feedback des DualSense fühlt es sich laut Epic Games so an, als würdet ihr tatsächlich ein SMG oder ein Scharfschützengewehr in der Hand halten. Zusätzlich zur allgemeinen Vibrationsunterstützung wird das haptische Trigger-Feedback genutzt.

Modi schon auf dem PS5-Startbildschirm wählen: „Fortnite“ unterstützt die PS5-Aktivitäten (bzw. Activities), angefangen mit der Möglichkeit, direkt in die Battle Royale-Lobby zu gehen, wobei entweder Solos, Duos oder Squads ausgewählt werden können.

Und schließlich könnt ihr beim Umstieg all eure Fortschritte und Käufe behalten, sofern ihr im selben Ökosystem bleibt. Mehr zu „Fortnite“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

