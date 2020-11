PS5: DualSense-Sound im Video demonstriert

Der kleine Lautsprecher bleibt euch erhalten.

In zweieinhalb Wochen kommt hierzulande die PS5 auf den Markt. Ausgeliefert wird die Konsole mit dem neuen DualSense-Controller, der den Spielern nicht nur ein haptisches Feedback gibt. Auch akustisch kann sich das neue Eingabegerät beteiligen. Verbaut ist – wie schon beim DualSense 4 – ein kleiner Lautsprecher, der sich abhängig vom Spiel mal mehr und mal weniger zu Wort meldet.

Astro’s Playroom sorgt für Töne

Demonstriert wird das Ganze in einem Video, das am Wochenende in den Umlauf gebracht wurde. In den Fokus rückt darin einmal mehr „Astro’s Playroom“. Doch sind es diesmal nicht die Spielszenen, die vorrangig von Interesse sind. Vielmehr versucht David Lee mithilfe eines am Controller positionieren Mikrofons, die Sound-Effekte des DualSense einzufangen. Die entsprechenden Szenen seht ihr etwa in der Mitte des Youtube-Clips.

Der DualSense-Sound für sich allein betrachtet klingt natürlich nicht sehr beeindruckend, da ein Zusammenspiel mit den TV-Lautsprechern bzw. der heimischen Soundanlage notwendig ist.

Doch nicht nur der DualSense-Sound wird im Video zur PS5 angesprochen. Auch die Trigger sind einmal mehr ein Thema. Die damit verbundenen Effekte und Besonderheiten wurden in den vergangenen Monaten unzählige Male thematisiert, sodass David Lee keine wirklichen Neuigkeiten zum Vorschein bringen konnte. Fest steht zumindest: Die PS5 soll ein immersiveres Erlebnis bieten und die Spieler nicht mehr allzu sehr vom Gameplay entkoppeln.

Die Resultate könnt ihr schon bald auf den Prüfstand nehmen. Der Launch der PS5 erfolgt hierzulande am 19. November 2020. Einige Länder, darunter die Vereinigten Staaten, sind schon eine Woche zuvor an der Reihe. Die Hardware kostet (im regulären Handel) bis zu 500 Euro. Mehr zur neuen Konsole erfahrt ihr in unserer PS5-Übersicht.

