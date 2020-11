PS5: Launch in Gefahr? Lockdown sorgt für Unsicherheiten

Wenige Wochen vor dem Launch der PS5 und Xbox Series X werden zunehmend Lockdowns verkündet. Doch was bedeutet das für die Markteinführung der PS5? Ein Blick in Richtung Großbritannien lohnt.

Haben die Elektronikläden hierzulande am 19. November 2020 geöffnet?

Der Launch der beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X steht unmittelbar bevor. Doch sorgt ein Wort, das mit „L“ beginnt und mit „ockdown“ endet, für Unsicherheiten. Die Covid-19-Pandemie schreitet weiter voran und erfordert in vielen Ländern massive Einschränkungen.

Spekulationen über Verschiebung

Vor allem aus Großbritannien trafen heute Meldungen ein, die auf Verzögerungen hindeuten. So berichtet ein GAME-Kunde auf Reddit beispielsweise, dass er vom Händler über eine mögliche Verschiebung der Markteinführung informiert wurde. Vorauszahlungen werden offenbar nicht mehr angenommen.

Zunächst erklärte der Reddit-User: „GAME in Großbritannien hat mich gestern gebeten, in den Laden zu kommen und meine PS5 im Voraus zu bezahlen, damit ich am 19. eine Marktabholung vornehmen kann.“

Im Laden wurde ihm jedoch erklärt: „Sony hat uns angewiesen, keine Vorauszahlungen mehr anzunehmen, da das Datum möglicherweise näher gebracht wird oder sich die Veröffentlichung verzögert, da Großbritannien, Frankreich und Deutschland in den Lockdown gehen.“

In Großbritannien ist die Situation etwas anders als in Deutschland. So gab die dortige Regierung am Wochenende bekannt, dass es ab Donnerstag zu massiven Beschränkungen kommen wird, einschließlich der Schließung der „nicht dringend notwendigen“ Geschäfte – also auch lokale Läden, in denen die PS5 und Xbox Series X angeboten werden.

Marktabholung möglich

Doch keine Panik: Mehrere Einzelhändler, darunter Argos, GAME und Smyths, gaben bereits bekannt, dass sie einen Abholservice für diejenigen anbieten werden, die ihre Konsolen im Geschäft vorbestellt haben. Einige der Händler verweisen außerdem auf den möglichen Versand.

Speziell auf die Xbox Series X bezogen, die bereits am 10. November 2020 auf den Markt kommen wird, heißt es aus dem Hause GAME, dass Vorbestellungskunden ihre Konsole am Launchtag zwischen 8.00 und 14.00 Uhr abholen können. Klare Hinweise auf eine Verschiebung gibt es in diesem Fall nicht.

In Deutschland ist die Lage (noch) entspannter. Hierzulande dürfen sämtliche Geschäfte – also auch Media Markt, Saturn und Co. – vorerst öffnen. Unwahrscheinlich ist es allerdings, dass ihr dort am Veröffentlichungstag der PS5 eine Konsole kaufen könnt, da schon vor dem Launch über Vorbestellungen ein Ausverkauf erfolgte. Im Fall der Xbox Series X könnte der Besuch eines lokalen Geschäftes hingegen erfolgsversprechender sein.

