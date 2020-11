PS5 vs Xbox Series X: Deutliche Sony-Dominanz in Deutschland?

Zweieinhalb Wochen müsst ihr euch noch gedulden.

Sony und Microsoft gaben bisher nicht bekannt, wie viele Exemplare ihrer Konsolen über den Vorverkauf abgesetzt wurden. Während der PS5-Hersteller das Geheimnis früher oder später lüften dürfte, verschweigt Microsoft die Verkaufszahlen der eigenen Konsolen seit Jahren.

Zumindest in Deutschland wäre es eine große Überraschung, wenn es nach dem Launch der PS5 und Xbox Series X zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen würde. Zu deutlich war hierzulande in den vergangenen Generationen die PlayStation-Dominanz.

130.000 PS5-Vorbestellungen?

Am Wochenende verbreitete Zahlen auf deutschen Fanseiten, auf die wir von Lesern aufmerksam gemacht wurden, gehen noch einen Schritt weiter. So wird berichtet, dass ein Elektronikhändler nicht näher genannten Quellen zufolge im Vorverkauf 130.000 Exemplare der PS5 und nur 9.000 Einheiten der Xbox Series X abgesetzt haben soll. Darauf aufbauend wurde die Rechnung aufgestellt, dass über alle Händler in Deutschland hinweg 400.000 Vorbestellungen der PS5 verzeichnet werden konnten.

Doch woher stammen diese Zahlen? In den Meldungen wird lediglich auf einen Insider und auf einen bekannten Elektronikhändler verwiesen. Eine kleine Recherche brachte etwas mehr Licht ins Dunkel.

So stießen wir auf einen Forumsbeitrag, der bereits im September 2020 auf der Webseite PS4-Magazin veröffentlicht wurde. Darin berichtet ein Teilnehmer (laut Profilbeschreibung aus Leipzig) von einem Freund, der bei Media Markt arbeiten und den eigenen Angaben zufolge Einsicht in die Bestellungen, die online aufgegeben wurden, haben soll. Und der Einblick hätte ergeben, dass „130.000 PS5-Konsolen deutschlandweit bei Media Markt und Saturn vorbestellt wurden“, jedoch nur 9.000 Xbox Series X.

Auch soll der nicht näher genannte Mitarbeiter die Theorie geäußert haben, dass Microsoft die „Vorbestellerzahlen bewusst deutlich begrenzt“ habe, um zugunsten von Schlagzeilen einen „Ausverkauf“ vorzutäuschen.

Was ist an den Aussagen dran? Das wissen wir natürlich nicht und eine Bestätigung oder ein Dementi wird es zunächst von keinem Unternehmen geben. Daher sollten die verbreiteten Zahlen nicht als Realität angesehen werden. Fest steht zumindest: Die Xbox Series X kommt am 10. November 2020 in den Handel. Die PS5 ist hierzulande am 19. November 2020 an der Reihe.

